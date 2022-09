Escándalo en el PRO: Martinazzo renunció a la vicepresidencia

"La verdad que siento mucha tristeza de presentar la renuncia pero se llegó a un punto extremo de no poder trabajar y seguir haciendo política con los valores con los que entré. El grupo que está manejando el PRO en San Juan no son los mismos con los que entré a militar en este partido por eso hoy presenté mi renuncia", dijo este jueves la dirigente Gimena Martinazzo, anunciando su salida de la vicepresidencia del PRO local y de la afiliación al partido que integra Juntos por el Cambio. El alejamiento de la rawsina ya se escuchaba en los pasillos de Juntos por el Cambio y se da luego de que la Justicia desestimara la denuncia que ella hizo contra Eduardo Cáceres por violencia de género.

"No se qué voy a hacer de mi vida política si voy a participar de estas elecciones o no, no tengo definido nada" , aseguró Martinazzo sin descartar si se la verá militando en oficialismo o en oposición.

También le dedicó una fuerte crítica al actual presidente del PRO de San Juan y diputado de Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo, de quien dijo ella que "Cornejo sigue militando para su ranchito propio. Ellos verán qué hacen, cuáles valores seguirán adelante. Yo seguiré trabajando para la gente, donde y cómo no sé".

En declaraciones a Radio Sarmiento, la ahora ex vicepresidenta del macrismo local expresó que "no me ha llamado nadie y no creo que lo hagan porque los va a beneficiar que yo me vaya, porque era la que insistía en cuestiones de que no hay trasparencia y todas las denuncias que se hicieron ante el tribunal de disciplina que se manejan con total parcialidad".

Disparó que "vine del comercio al espacio político a trabajar por la gente y hoy el partido no me representa, no escucha a los afiliados, no toma cartas en el asunto de una denuncia contra un diputado nacional en su momento, si dentro del partido se manejan esos valores qué podemos esperar si se maneja un departamento".

Además se quejó sobre el caso de violencia de género que denunció en contra del ex diputado nacional Cáceres que "nadie se acercó del espacio político donde estaba a preguntarme cómo estaba pero sí desde distintos partidos dieron su apoyo, pero las cabezas partidarias no mandaron ni un mensaje".

Respecto de su futuro político, consultada sobre su diálogo con otras fuerzas provinciales y con el bloquismo en particular, que forma parte del Frente de Todos, dijo que "voy a seguir trabajando con la gente y después veremos de qué manera continuamos. No voy por una cuestión partidaria, me fijo en las personas y las determinaciones que se toman". Y agregó que "siempre se habla con gente de muchos espacios, me comunico con todos por diversas cuestiones, por la pasión de trabajar con la gente. Hasta con dirigentes de Buenos Aires, el Chaco, Tucumán he hablado".

Esta es el texto de la renuncia que presentó Martinazzo: