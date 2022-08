"Creo en la verdad y voy a ir contra todo lo que tenga que ir porque lo que estoy diciendo es cierto, somos víctimas de violencia y de una justicia injusta de jueces y fiscales que responden al amiguismo y al poder. Hay dos fiscales que no tienen explicación, yo lo único que pedía era ir a juicio, porque tengo todas las pruebas. El ex diputado Cáceres no tiene ninguna prueba para decir que no es responsable", expresó, entre lágrimas, en declaraciones a Radio Sarmiento.

"Lo tomé al fallo con mucha sorpresa es como una película que tiene un final esperado y te lo cambian. Es muy triste después de ver que un juez en primera instancia que lo procesa y un fiscal que lo procesa en segunda instancia, una cámara que lo procesa y explica muy bien cómo ven este caso. Y luego vuelve a primera instancia y una fiscal mujer amiga de Marcelo Orrego donde dictamina un sobreseimiento inexplicable que toma como prueba un perito que no me vio y dejando atrás todas las pruebas producidas por un perito, por la policía que vio los teléfonos, testimonios que me dan la razón. Cáceres diciendo que yo quiero su cargo, cambia diciendo que me había hecho botox, cambia diciendo que había testigos complotados, vuelve a cambiar diciendo que hay lesiones porque tengo una enfermedad en la piel y cambia de nuevo diciendo que me lesioné haciendo la vertical", argumentó.

caceres.webp Cáceres fue sobreseído por la Justicia.

Dijo que en febrero de 2020 terminó la relación con Cáceres, que luego empezó la pandemia, y que cuando volvió de Buenos Aires se juntaron porque tenían una relación por el partido PRO, "y no pude salir de estas agresiones. Aunque no hubiera habido agresión física, que la hubo, está probada la violencia", destacó.

La dirigente de Juntos por el Cambio dijo que "Vamos a apelar por supuesto". Este jueves se conoció y fue primicia de Tiempo de San Juan que la causa por violencia de género que tenía al ex diputado nacional del PRO Cáceres como imputado se cerró después de que el juez de Garantías Carlos Lima dictara el sobreseimiento total y definitivo en su favor, respaldando así el pedido que había impulsado la fiscal Yanina Galante. Así, el macrista quedó desvinculado del proceso penal que lo tenía en la mira, tras la denuncia que radicó su ex pareja Martinazzo.