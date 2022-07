Revés en la causa Eduardo Cáceres: Gimena Martinazzo rompió el silencio

Pero esa no fue la única declaración que dijo, también habló sobre el respaldo de los miembros del Pro con Eduardo Cáceres: “Para las mujeres, la política en San Juan es decadente, yo pensé que Orrego era diferente, pensé que Cornejo era diferente”, y siguió expresando: “Voy a continuar en política de la manera que trabajé siempre, del lado de la gente. No me voy a ir del PRO porque hay que sacar toda la mugre. Tengo el apoyo de Patricia Bullrich”.

Sobre las pruebas incongruentes, Martinazzo dijo: “El perito de parte nunca me revisó y encima me ‘diagnostica’ una enfermedad en la piel por fotos. Cáceres presenta testigos que testifican sobre mi testimonio, no toma al perito legista que vio las marcas y que hizo las fotos de la causa” y siguió, “la fiscal habla de contradicciones que no hacen a la causa. ¿Con qué autoridad esta fiscal está diciendo que Cáceres no cometió este delito sin pruebas?”