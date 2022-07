Los argumentos de la fiscal para pedir el sobreseimiento de Eduardo Cáceres

Este martes se conoció que la causa por violencia de género que tiene a Eduardo Cáceres como imputado puede quedar en la nada. La fiscal a cargo del caso, Yanina Galante, pidió el sobreseimiento del ex diputado nacional. Decidirá el juez Carlos Lima. Puede quedar desvinculado o no. Eso se conocerá en los próximos días.

Según dijeron altas fuentes judiciales, el argumento base que motorizó el pedido de la fiscal correccional es que después de una minuciosa evaluación no encontró elementos suficientes para sostener la acusación. ¿Por qué? Aseguraron que hay "incongruencias" en la declaración de la denunciante -Gimena Martinazzo- al contrastarla con las pruebas recabadas durante la investigación.

Es decir, con las imágenes en video de la estética, a la que Martinazzo asistió, no condicen con lo que dijo en su testimonial. "No llegó a haber un grado de certeza, no hay elementos para acusar", dijeron las fuentes.

Cabe destacar que Cáceres fue procesado por el juez Federico Rodríguez (en el sistema de justicia viejo) por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Este procesamiento fue apelado por la defensa del exdiputado y recayó en una Cámara Penal.

El triunvirato de jueces Maximiliano Blejman, Juan Bautista Bueno y Silvina Rosso de Balanza de Sala II confirmaron el procesamiento y hasta le agregaron otro agravante. Quedando la causa caratulada como: lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

Luego quedó en manos de la Fiscalía, cuando cambió el viejo sistema penal por el acusatorio que rige actualmente. De ella dependía que continuar con la acusación por agresiones verbales y físicas. Pero no fue así. No hizo el requerimiento de elevación a juicio. Por el contrario, pidió el sobreseimiento de Cáceres. La defensa del ex líder del Pro local propuso más pruebas que cambiaron el panorama.

Ahora está en manos del magistrado Carlos Lima. En caso de que determine continuar, la causa pasará al fiscal de Cámara para que resuelva.