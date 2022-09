La sanción de la Ley de Lemas aggiornada que impulsó el oficialismo logró lo que en 2021 fue imposible: la unión en la oposición sanjuanina, en cuerpo de los dos principales armados que son Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto. Pero en este derrotero ya están los primeros desencuentros en voz alta. Al menos, en las últimas horas desde el espacio de los dinosaurios salió un referente a poner en su muro de Facebook un mensaje con cierta intriga, que dice "comienza el plan división en San Juan, no cuenten conmigo. Abrazo grande".

El presidente del PRO, Enzo Cornejo, desmintió que haya intenciones de desplazar a alguien dentro del macrismo local. Tampoco tomó cartas en el asunto Turcumán, quien dijo que no está enterado de las razones de Peluc y que por ende todavía no tiene comentarios al respecto. Algunas fuentes de CI dijeron que el ex titular del ENACOM estuvo hablando este fin de semana con algunos referentes de JxC y que lo mismo que posteó se los habría dicho en la cara por temas que surgieron de la charla. Lo cierto es que recién se están tratando de poner de acuerdo con el horizonte del gran frente que aúne a los que quieren enfrentar al uñaquismo.

En las elecciones legislativas del año pasado el orreguismo no quiso avanzar con un acuerdo con los dinosaurios, y pusieron como argumento que Peluc era funcionario de Alberto Fernández. Si bien el sanjuanino renunció, no alcanzó para que Consenso Ischigualasto cierre trato con los de Orrego y presentaron listas separadas. En la presentación de objeciones a la reforma electoral que finalmente se aprobó en la Legislatura, prometieron empezar a buscar las coincidencias antes que profundizar las diferencias.

Por lo pronto, JxC se reunió en los últimos días en la sede de Ignacio de la Roza y Ameghino para analizar la movida con el nuevo sistema electoral, al cual anunciaron que judicializarán como se hizo con la ley que eliminó las PASO en diciembre.