Entrevista filtrada: el responsable de TN en YouTube presentó su renuncia

¿Quién es el responsable del canal de TN en YouTube?

Horas después, el periodista de Revista Noticias Juan Luis González, reveló que el responsable del canal de YouTube de Todo Noticias, encargado de las transmisiones Live Streaming en la señal, renunció.

"Presentó la renuncia a TN Juan Vailati, jefe de YouTube del canal", escribió el periodista y autor de la biografía no autorizada del jefe de Estado, "El Loco".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanelegonzalez/status/1891849782630490283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891849782630490283%7Ctwgr%5E1784079f46b362e3ca450399d13d718c017cfee1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fexitoina.perfil.com%2Fnoticias%2Fescandalo%2Fel-responsable-de-youtube-de-tn-presento-su-renuncia-tras-el-escandalo-quien-es-fernando-vailati.phtml&partner=&hide_thread=false Presentó la renuncia a TN Juan Vailati, jefe de YouTube del canal — Juan Luis González (@juanelegonzalez) February 18, 2025

Fernando Vailati es licenciado en periodismo y cuenta con una extensa trayectoria en la profesión y producción audiovisual. Trabajó durante más de 28 años en medios líderes como TN y Canal 13.

¿Qué pasó entre Javier Milei y Jonatan Viale?

Apenas terminó la entrevista que el presidente de la Nación dio este lunes a la noche al periodista Jonatan Viale, se viralizó en las redes sociales -especialmente X- un video en el que se ve al asesor estrella del jefe de Estado, Santiago Caputo, interrumpiendo la conversación y acercándose a Milei para hablarle al oído.

Cuando Viale le indica a Milei que el tuit del escándalo lo hizo en su carácter de presidente, a pesar de haberla emitido desde su cuenta personal de X (ex Twitter), Santiago Caputo interfiere la entrevista para evitar que el Presidente se refiera al uso de su cuenta personal en esa red.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escucha inicialmente desde el fondo, y se ve que, acto seguido, Viale acepta la orden."No se como venia. Ok, ok. Estoy (...) Si ya sé por qué, por el juicio, claro (...) Sí, claro, yo entiendo. Te puede traer un quilombo judicial", expresó Viale.

Casi sobre el final de la entrevista, Viale señala la hora y Milei dice “¿Che, no es que se pactaban las preguntas?”, a lo que Viale responde: “Sí. A éstas me las anotó (Manuel) Adorni y Karina Milei y (Santiago) Caputo, éstas”. “¿Me imagino que algunas de las que habrás anotado son de Santi Caputo, que es el más malo de todos?”, añade el Presidente. “Acá tengo las de Caputo. Sí, es un tipo bravísimo”, contesta el conductor del ciclo “¿La ves?”.

¿Por qué salió al aire el crudo de la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei?

Tras el escándalo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló con Antonio Laje (A24) y se refirió la interrupción de la nota gracias a Santiago Caputo.

"Equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista", expresó. Asimismo, contó que posteriormente el Presidente le dijo que le pareció "innecesario" el comportamiento del asesor estrella de su Gobierno. "Santiago habitualmente no está en las notas entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto", añadió.

"Después se arma el revuelo en redes, bueno, eso es el juego de las redes", sumó conociendo la tremenda repercusión, aunque buscando restarle importancia al tema. "Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema y simplemente se sienta, escucha las preguntas y responde", manifestó.