Encuestador kirchnerista sorprendió: ganar Buenos Aires, perder el país, y el factor Milei

El encuestador consideró clave hacia donde irá un sector independiente “que sigue prefiriendo a los moderados, que Macri conquistó en 2015 y Alberto en 2019”.

Para Bacman, ese sector no corrió masivamente “a la derecha”, pero advirtió: “Los fracasos económicos se pagan caro (…) y el gobierno precisa un éxito en esa materia para mantenerse en carrera”.

En este punto juega un rol fundamental Sergio Massa, el súper ministro de Economía quien, a consideración del experto, “no ha logrado implementar medidas concretas que hayan llegado al bolsillo. Tiene que haber menos inflación y que la plata les alcance", dijo.

El drama del gobierno, y de los argentinos, planteó, es que “hoy con los planes sociales no alcanza para salir de la indigencia y con tener laburo no te alcanza para salir de la pobreza".

A esta realidad económica, para el analista el Frente de Todos enfrenta otros conflictos, como “qué va a pasar con el cristinismo, con el peronismo no cristinista; el albertismo cómo se acomodará. Qué hará Massa, si se prepara para el 2027 y no el 2023. Habrá que ver si lo que dijo Máximo (Kirchner) es parte de un juego político, que es muy común hoy en la política, decir no soy candidato y quedarme guardadito otros 6 meses o si va a ser o no candidata".

La elección en provincia de Buenos Aires

Bacman relativizó el histórico peso que tuvo buenos aires en las elecciones generales. “Hoy cambió bastante la estructura del voto en el interior. No va a pesar tanto la provincia de Buenos Aires", dijo, y pronosticó que "puede ganar Santa Fe, va a ganar Entre Ríos, va a pelear palmo a palmo Córdoba y va a ganar Mendoza. Eso cambia un poco la relación. Puede ser que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires y no se gane en el país".

Movilizar a los votantes es la clave, sostiene Bascman, pero plantea un dilema: "El problema de hoy es 'para qué voy a ir a votar si todos los políticos son iguales'. Y este problema lo tiene más el peronismo que JxC. El peronismo fue el que perdió muchos votos en 2021. Perdió 15 puntos de votos en el Gran Buenos Aires y hoy por eso todos los esfuerzos son ir a buscar esos votos que le garantizarían por lo menos quedarse con el GBA aun perdiendo la elección nacional".

Para Bacman, la irrupción de Javier Milei es una buena noticia para el peronismo, y lo que hace que las elecciones 2023 no sean iguales a las anteriores. "Sí es verdad que no va a ser la elección del 2015, 17, 19 y 21 porque apareció Javier Milei y esto corta el crecimiento de JxC. Por eso Macri se muestra tan a la derecha, porque lo quiere sacar especialmente a Milei, porque le saca votos y posibilidad de crecimiento".