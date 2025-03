En Zonda suspendieron la fiesta departamental, hicieron marcha atrás y un concejal pondrá los gastos sobre la lupa

En este contexto, el concejal opositor Víctor Montaña, quien representa a Juntos por el Cambio en el departamento, dijo en Radio Sarmiento que pondrá bajo la lupa los gastos de la fiesta.

“Nosotros hablábamos de no superar los $40 millones, teniendo en cuenta que van a ser artistas sanjuaninos que no cobran tan caro y hay que tener en cuenta lo que es alquiler de escenario, el vallado, ese tipo de cosas, sanitarios para el público, que conllevan valores que sabemos que se manejan, no son baratos, no son muy económicos que se diga”, dijo al respecto.

El edil indicó que se reunirán este jueves con el resto de los miembros del Concejo Deliberante, para aprobar la realización de la fiesta. “Si se respeta la austeridad que hemos pedido, la vamos a autorizar, queremos que se tenga en prioridad otras cuestiones como la liberación de asentamientos y la pavimentación de calles”, cerró.

Los departamentos con problemas en las fiestas

Quizá el departamento más renombrado en este último tiempo es Calingasta, cuyo intendente Sebastián Carbajal decidió dar de baja las fiestas departamentales por supuesta falta de presupuesto. Finalmente, decidió brindar apoyo al Carnaval, que se llevó adelante el pasado fin de semana; mientras que la Fiesta del Ajo fue rebautizada por los vecinos como “Peña del Ajo” y se celebrará este 8 de marzo en el departamento.