En una reunión caldeada, la JP San Juan puso fecha del Congreso y buscará lista de unidad

Sin embargo, tanto el presidente del Congreso, el uñaquista Francisco Guevara, como el triunviro giojista Juan Pablo Gómez, canalizaron las broncas y lograron timonear el asunto hasta una moción para la fecha del Congreso. Será el 31 de mayo. Ni bien definieron el día, ingresaron en tiempo de descuento para el rosqueo que posicionará los nombres del nuevo triunvirato.

Es un hecho que el acuerdo e incluso las elecciones que serán en junio -varios meses antes que las elecciones del Partido Justicialista, fijadas para el 11 de agosto- tienen la venia de Gioja y Uñac. También es cierto que La Cámpora jugará un rol importante en el debate. Pidieron un puesto en la conducción y todo indica que lo tendrán. Hay acuerdos de unidad.

Sobre los nombres, por ahora, no hubo una discusión abierta. Si bien hay chances que una joven llamada Andrea Rojas ocupe un espacio por el giojismo, no hay certidumbre sobre las figura del uñaquismo. La rama joven del sector de Uñac tiene varios dirigentes que no pueden presentarse por temas etarios.

La Carta Orgánica permite hasta los 28 años al momento de asumir un cargo. Eso excluye al propio Guevara -que de todas formas no quería repetir-, a Emilio Paradiso (Rivadavia) y a Nicolás Agüero (Pocito). Luego hay una cantera amplia que todavía no tiene el OK de Uñac: Lautaro Giménes (Generación de Todos), Mariana Cabello y Emilia Daneri (JP Rivadavia), Leandro Moll (HxT Universidad), Gabriela Hernández (Concepto), entre otros.