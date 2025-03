En la UNSJ la obra de la nueva Escuela de Música sigue de mala racha y suma un dilema con el Central Universitario

En un año no muy feliz en cuanto disponibilidad de recursos , la Universidad Nacional de San Juan se propuso en los últimos meses dos obras importantes: una avanzar con el accidentado nuevo edificio para la Escuela de Música ; otra, reparar los vetustos techos del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno" . Ambas no llegaron a buen puerto. La primera es una obra de tantos vaivenes, que ya recibió el mote de "maldita"; la segunda, con su demora, genera preocupación: ¿qué pasa si se cae un pedazo de techo sobre algún alumno o profesor?

Es que en la apertura de sobres para conocer qué empresas quieren hacer los trabajos, sólo se presentó un oferente, la empresa El Roble, que cotizó por $191.300.816,52, más caro que el presupuesto oficial que ascendía a $167.451.867. De todos modos, la comision evaluadora decidió desestimar esta oferta por no cumplir con los requsitos del pluego y el proceso se declaró desierto. Es decir que habrá que barajar y dar de nuevo, según confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN el secretario de Obras de la UNSJ, Hugo Fernández.

La Escuela de Música enfrenta una larga lista de decepciones. Si bien este es el primer intento de resucitar la obra por parte de la gestión de Tadeo Berenguer, el rector había decidio suspender la licitación en diciembre esperando alguna ayuda del Gobierno Provincial para no hacer esta mejora sino apostar a que termine de una vez por todas el edificio. Pero la reunión con Marcelo Orrego o alguien de su equipo no se da todavía, pese al pedido de audiencia que hizo el rector en 2024, según confirmaron fuentes universitarias.

Así, Berenguer relanzó la licitación por el cerramiento de la estructura con aberturas de madera en enero y se encontró ahora con que se cayó el único oferente. La obra se considera necesaria porque lo hecho se está arruinando. Según consta en las argumentaciones de la UNSJ en el pliego, se presenta "una necesidad urgente de proteger la obra de las inclemencias climáticas, prevenir la sustracción de material ya instalado y de alto valor, erradicar la población de palomas que anidan en las bandejas eléctricas y provocan un deterioro importante en las condiciones edilicias. Y, no menos importante, impedir el ingreso a personas a la obra, que puedan quedar expuestas, a sufrir accidentes, generar daños, o realizar ocupación de las instalaciones".

image.png

¿Cómo sigue el plan? Fernández dijo que "se va a hacer otra licitación. Está preparándose el pliego y la intencion es que sea más amplia y que abarque la finalización de la Escuela de Música. Estamos preparando la documentacion tecnica y alli se verá por parte del Rectorado".

Si se hará con fondos de la UNSJ es un tema complejo. Con el recorte practicado por la gestión de Javier Milei es difícil afrontar los altos costos. Berenguer aseguró en diciembre que al edificio le queda cerca de un 40% para terminarlo y que "queda la obra delicada, está la obra gruesa hecha. A los valores de hoy terminarla cuesta alrededor de 1.300 millones de pesos".

El tema crucial es qué hablen Berenguer y Orrego, ya que quedó un interrogante abierto desde el año pasado, cuando se conoció sorpresivamente que la obra de la Escuela de Música pasaba a la órbita provincial, en el marco de un convenio firmado con Nación. Así, en la UNSJ se especula con la posibilidad de que haya financiamiento local pero no llega ninguna confirmación desde la casona de calle Paula Albarracín de Sarmiento.

"Hace unos meses atrás esa obra de la finalizacion ha pasado a la órbita de la Provincia, entronces creo yo que hay una conversación previa de las autoridades provinciales y de la UNSJ. Estamos preparando la documentacion tecnica desde la Secretaría de Obras para que, si se habilita la posibilidad, sea pronto. Me dijeron que hay que prepararlo, si la plata estará en el ámbito de la Universidad o de la Provincia, no lo sé", sostuvo Fernández sobre el escenario abierto.

El funcionario dijo que, siguiendo las indicaciones de Berenguer, dejará el pliego terminado lo más pronto posible con vistas a que esté listo para echarle mano desde principios de marzo." Después, está la decision politica para el llamado a licitación", remarcó Fernández.

Afirmó el secretario de Obras que "el espíritu es darle continuidad" a este sueño trunco de un nuevo edificio para los que estudian Música en la UNSJ y que hoy se manejan con una estructura reducida y añeja, a pocas cuadras de donde se proyecta el nuevo y moderno edificio hace años.

Sorpresa por la obra del Central Universitario

Junto a la Escuela de Música, la licitación para arreglar la cubierta del techo del colegio preuniversitario Central, corrió la misma mala suerte. Es que en tres meses se hicieron dos llamados a licitación y no se presentaron oferentes. La primera tuvo la apertura de sobres el 19 de diciembre y la segunda el 20 de febrero. Nadie quiere hacer los trabajos.

La situación generó sorpresa y desazón en la UNSJ, donde se tejieron algunas hipótesis. "Para el cambio de la cubierta del techo del Central Universitario es la segunda vez que llamamos y no hemos tenido oferentes, no hay interesados, no sabria decirle por que no, pensábamos que alguien iba a haber", se lamentó Fernández. Consideró que "el presupuesto puede ser que lo hayan considerado bajo pero pueden hacer la oferta de todos modos, hay un importe que es una estimacion oficial y no puede haber tanta diferencia. Me llama la atención que es la segunda vez que llamamos a licitacion y se volvieron a revisar los precios, se actualizó el monto".

Incluso se barajó que las empresas pudieran tener desconfianza de los pagos por la quita de apoyo nacional, pero Fernández dijo que ha seguridad de tener los fondos para costear los trabajos: "Nosostros no nos vamos a largar a un piletazo, estamos saliendo a decir que tenemos fondos".

image.png

¿Cómo se sigue con el Central? El secretario de Obras indicó que todavia falta un dictamen del Departamento Legales pero que, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas, están en condiciones de hacer una contratación directa. "Eso implica salir a pedir presupuestos pero ya estamos habilitados al caerse las dos licitaciones se puede, es muy clara la ley", destacó.

"La obra del Central sí o sí se va a hacer porque es un tema de seguridad. Las tejas se desprenden cada vez que hay viento y es n peligro", analizó Fernández.

La remodelación del techo del Colegio Central Universitario, ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza antes de Alvear, responde a paliar daños provocados por el viento Zonda en junio que destrozó parte de las tejas y dejó desprendimientos peligrosos, a la vez que se busca remodelar porque la estructura tiene 50 años de uso. Las autoridades del colegio preuniversitario pidieron los arreglos en septiembre, con caracter de "urgente".