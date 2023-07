Emilio Achem, en Off the record: el salto electoral, la vindicación a Uñac y el secreto de Orrego

El armador de Cambia San Juan y precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Emilio Achem, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- e hizo un repaso de su vida política y un balance de las elecciones del domingo pasado.

Achem es egresado de la Escuela Boero, ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, pero no estuvo cómodo, y pasó a Ciencias Sociales, donde se egresó como licenciado en Ciencias Políticas, carrera en la que actualmente es profesor. La política la lleva en la sangre -su padre, de la Cruzada Renovadora fue diputado nacional y convencional constituyente- y la practica desde su juventud en la academia, primero como presidente del Centro de Estudiantes y luego como consejero directivo.

Cuestiones económicas lo llevaron a aceptar una beca en la Municipalidad de la Ciudad por 150 Lecop. "Hace 23 años que soy funcionario municipal. Estuve 8 años con Mauricio en Rawson, hicimos cosas muy lindas. Desde 2009 trabajamos con Marcelo, en el mismo frente. Me sentí muy cómodo. Marcelo tiene esa mirada del bien común", contó, en un rápido resumen.

Recién en 2023 tuvo la oportunidad de ser candidato, primero como diputado departamental en Rawson y ahora como precandidato a senador nacional. Es un salto hacia lo electoral tras permanecer tras bambalinas. "No lo busqué, no lo esperaba. Me lo propuso Marcelo con el aval de los dirigentes del frente. Es un honor que el gobernador electo de la provincia considere que puedo representar al frente. Es una responsabilidad", dijo.

Achem, funcionario en Santa Lucía, valoró la gestión de Sergio Uñac. Hizo una vindicación: "Hay que valorar lo que hizo bien: el desarrollo del deporte, seguir construyendo hospitales y escuelas, también gestionó bien en Buenos Aires cuando estaba Macri. Logró traer 6.000 millones de pesos para las obras cloacales. Y el inicio de la remodelación del aeropuerto", repasó.

Pero, en opinión de Achem, "Uñac se equivocó en el cambio del Código Electoral. Fue una sesión triste. Los diputados estaban sesionando sobre un orden del día y de repente aparecieron empleados legislativos dejando un texto de 40 hojas con 75 artículos en mano de cada diputado. Se encontraron con la reforma del Código Electoral. Lo judicializaron todos los partidos políticos. Se equivocó al intentar perpetuarse en el poder. El esfuerzo hay que ponerlo en la formación de quienes tienen que seguir. Formar a los dirigentes que tenés al lado".

¿El secreto de Marcelo Orrego para convertirse en gobernador de San Juan? "Trabajar mucho. Desde el 2018 empezó a construir su candidatura a gobernador. En el 2019 recorrió toda la provincia. Muchas veces fue a rincones perdidos de la provincia. Se sentaba, miraba, aprendía. Inmediatamente, pierde y se postula como diputado nacional. Vuelve a recorrer la provincia. Presentó 40 proyectos de ley. La gente no votó a un desconocido. Marcelo construyó una posición política sólida con su gestión de 8 años en Santa Lucía. La gente votó a alguien que conoce y que tiene un proyecto", apuntó.