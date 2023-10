Elisa Carrió está "moralmente cansada": ¿Qué va a hacer?

Pero el acercamiento de medianoche entre Macri, Bullrich y Javier Milei fue demasiado para la "guardiana de la República", que puso el grito en el cielo.

"No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", apuntó Carrió en una declaración al portal porteño de alcance nacional Infobae.

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro... Yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", insistió.

"Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa", señaló Carrió, quien aclaró que la postura oficial de su partido es la neutralidad.

Finalmente realizó un lapidario pronóstico ante un eventual gobierno de Javier Milei, en alianza con Mauricio Macri: "No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".