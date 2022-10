Eliminación de las PASO: Gioja la rechazó en San Juan pero en Nación, duda

En esta provincia, el uñaquismo impulsó y aprobó una ley para eliminar las PASO diciembre y el giojismo, a través de sus tres legisladores, votó en contra, marcando una ruptura con el bloque PJ. No sólo eso sino que fue el primer espacio político en ir a la Justicia a pedir la inconstitucionalidad de la norma, siguiendo luego el mismo camino Juntos por el Cambio y el Partido por el Trabajo y el Pueblo (PTP). Si bien este último también integra el Frente de Todos, el cuestionamiento de los giojistas fue más contundente, defenestrando la ley uñaquista públicamente a la par de la avanzada judicial, que fue rechazada en segunda instancia.

El giojismo ya cambió de posición en el derrotero de la reforma electoral con la reciente votación por el SIPAD, el sistema electoral que revivió la ley de lemas, cuando a principios de septiembre le dio la mayoría que necesitaba el uñaquismo en la Legislatura local para aprobar este mecanismo.

Ahora que la eliminación de las PASO se discute para las categorías nacionales y se prepara un proyecto de ley a tal efecto en el Congreso, el diputado nacional José Luis Gioja no se mostró por el rechazo como en la Provincia. Más bien se posicionó cauto y respondió, ante la consulta sobre cómo votaría, que "el tema no está en agenda".

El ex gobernador argumentó que "el jefe de Gabinete cuando vino a dar su informe ratificó que ningún organismo del Poder Ejecutivo Nacional está analizando el tema, ante una pregunta concreta que le hicieron. Y cuando estuvo Sergio Massa en el Congreso presentando el presupuesto dijo que estaban las partidas para las PASO y para las elecciones generales. Por eso no emitimos opinión". A todas luces no es un no rotundo como fue hace menos de un año en su propio terruño.

La duda en Gioja se da ahora cuando el impulso de eliminar las PASO viene desde su sector de pertenencia. La idea es defendida desde el kirchnerismo y desde La Cámpora en particular. A la par, los gobernadores del PJ también reclaman esa movida, y de hecho varios de ellos, como es Uñac, ya lo han implementado con normativas propias para candidaturas provinciales y municipales.

Si bien el asunto había tomado envión suficiente para ser convertido en proyecto de ley en la Cámara baja esta semana, se conoció en las últimas horas que el Frente de Todos lo pateó para más adelante, quizá para noviembre, de manera de evitar tensiones con la oposición ya que está por tratarse el Presupuesto 2023.

El resto de los sanjuaninos en el Congreso mantiene una posición coherente. El uñaquista Walberto Allende ya dijo que votaría por el sí a la eliminación de las PASO nacionales. "Me parece que la Argentina necesita dar este debate si es necesario o no las PASO porque a la final no cumplieron el objetivo final para el que fueron hechas, analizó este martes en el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan). La otra legisladora uñaquista, Fabiola Aubone, no respondió a la consulta de este diario, pero se da por descontado que se manejaría como su compañero de bloque.

La bloquista Graciela Caselles que juega en el FdT, también anticipó que votaría a favor de eliminar las PASO en la Cámara baja. Explicó que "yo he venido hace tiempo presentando esto a nivel nacional" y que "es muy importante una propuesta que en una sola vez resuelva un resultado". Además, destacó que "creo que con el tiempo (las PASO) se han ido desvirtuando en su esencia y ahí, entonces, es un gasto millonario que se necesita invertir en resolver situaciones diarias de muchas familias que viven situaciones difíciles. Me gustaría que ese ahorro vaya a personas con discapacidad".

Por su parte, los de Juntos por el Cambio, que al igual que el giojismo pidieron en los tribunales sanjuaninos la declaración de inconstitucionalidad de la eliminación de las PASO, siguen manteniendo su rechazo. Marcelo Orrego justificó: "estoy en contra de que se eliminen las PASO nacionales como estuve en la Provincia. No se pueden modificar las reglas de juego a un año de la elección".

En el caso de la orreguista Susana Laciar, se explayó: "Votaríamos negativamente ya que cualquier modificación al sistema electoral en este momento, es violencia democrática, a menos de un año de las elecciones cambiar las reglas de juego. ¿Qué proponen? ¿Volver al sistema anterior que el mismo oficialismo activó su modificación? ¿Hasta cuándo tanta improvisación por sistemas que atrasan tal como ocurre en nuestra provincia? Dinamitamos la confianza en un sistema serio, progresivo y con mirada a futuro".

El uñaquista Allende además de defender su postura, opinó sobre Gioja: "Seguramente va a acompañar, no he conversado con él pero creo que va a acompañar. Muchos han cambiado de posición". Incluso, le sugirió al exgobernador que esta vez levante la mano por la supresión de las PASO. "Creo que en el bloque mayoritariamente se va a apoyar porque necesariamente tenemos que estar acompañando".

¿Están los votos en la Cámara de Diputados de la Nación para que avance esta iniciativa, como se dio en San Juan y en otras provincias? Está complicado. Allende lo resumió así: "si nosotros llegáramos a estar todos de acuerdo, lo mismo nos estarían faltando votos. Habrá que ver la Izquierda, que nos ha ayudado con un quórum alguna vez", se esperanzó. De Juntos por el Cambio se prevé el rechazo pero suena que los votos podrían venir del lado de Javier Milei y libertarios.

Las definiciones sobre cómo juega cada uno se hará esperar pero en el kirchnerismo consideran que “se agotan los plazos” para impulsar la sanción en el Congreso, que debería realizarse antes de fin de año.