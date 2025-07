El video de la reunión de los Gioja con Munisaga con una premisa electoral

La reunión de los tres dirigentes sucedió hace una semana en el marco de la jornada nacional Argentina por Cristina. En San Juan, la Escuela de Formación Política Néstor Kirchner, que encabeza la concejal de Rawson Romina Ríos y el referente Facundo Bustos, tomó la posta. Realizaron el encuentro en la unidad básica ubicada en Vidart y Calle 5. "Porque no tuvo un juez imparcial, fue juzgada por magistrados ligados a Macri. No se encontraron pruebas ni delitos y no se respetó el legítimo derecho a la defensa. No fue un juicio, fue una farsa", resumieron los organizadores.

En el breve audiovisual puede verse a los hermanos Gioja y a Munisaga opinando sobre la condena a la expresidenta de la Nación. "Lo que tenemos que hacer es organizarnos", dijo el hermano del exgobernador. Y el intendente afirmó: "Hay que ganar la elección, si pierde Milei es lo mejor que podemos hacer por Cristina porque eso va a garantizar su libertad". Entonces, Gioja acotó, después de la intervención de una militante: "No hay mal que por bien no venga. Los gorilones decían que el peronismo estaba acabado. Pero me contaron algo que es bueno, en la marcha en Buenos Aires había muchos jóvenes".

Amén de la cuestión judicial de Cristina, es una nueva señal de acercamiento de Munisaga hacia Gioja. El intendente supo construir una relación con el sector del exgobernador desde el principio de la gestión. Con el antecedente negativo de su predecesor, Rubén García, Munisaga marcó la diferencia e incluyó al giojismo en la sociedad política que gobierna el departamento. El vínculo, de momento, goza de buena salud. Las votaciones del Concejo Deliberante lo demostraron.

El intendente también tejió una sociedad territorial con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Los dos constituyeron el Eje Rawson-Chimbas, que tiene el foco en el 2027. El interrogante es qué harán en la previa de las elecciones legislativas nacionales de octubre de este año. Desde principios del 2024 suenan tres aspirantes para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales: Gioja, el exintendente de San Martín, Cristina Andino, y Gramajo. Por ahora, los dos primeros tomaron fuerza. El primero por ser uno de los accionistas mayoritarios del PJ sanjuanino. El segundo, por estar auspiciado por buena parte del uñaquismo.