El uñaquista Jorge Alvo es una nueva autoridad del Banco San Juan

El hombre se sostuvo en el cargo -que tiene la investidura de un juez- hasta finales del 2023. Hubo varias ideas y vueltas en las declaraciones de Alvo. Inicialmente, después del triunfo de Marcelo Orrego, se especuló con que presentaría la renuncia. Expresó lo contrario.

"No voy a presentar la renuncia porque considero que el cargo no tiene nada que ver con la política partidaria, sino que se ciñe a los intereses de la provincia y he cumplido las funciones de manera irrestricta y a rajatabla. El nuevo gobernador (Orrego) va a encontrar en mí un incondicional aliado en la defensa de los intereses de la provincia", dijo Alvo en julio.

Sin título.jpg

Pasaron los meses, hubo reuniones con representantes del orreguismo hasta que, en diciembre, tuvo un encuentro con el propio Orrego. Al día siguiente renunció de forma intempestiva. Dejó el puesto después de seis años y quedó como interino Gustavo Orzanco hasta que, en una sesión extraordinaria de la Legislatura provincial, los diputados votaron a Sebastián Dávila como Adjunto a propuesta de Orrego.

Este jueves se confirmó que, tras la salida de la Fiscalía de Estado, asumirá como síndico en el Banco San Juan. Incluso, ya cumple su función dentro de la Comisión Fiscalizadora de la entidad bancaria. En tanto, Basualdo ocupó su banca en el directorio. La Provincia tiene un 17% de las acciones. Si bien no son muchas, es el cliente más grande de la institución. Tiene un peso específico y la gran masa de empleados estatales tienen sus cuentas allí.