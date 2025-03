El representante de Milei en San Juan disparó contra Macri y Cornejo: "Son un montón de nada"

El legislador nacional, cercano a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, posteó en Facebook: "En oportunidades definimos que es nada y anoche tuvo un encuentro un montón de nada". Este diario consultó a Peluc sobre la naturaleza de las palabras y -efectivamente- hizo referencia al cónclave del PRO del miércoles por la noche en la finca del exsecretario de Trabajo, Jorge Triaca. "Son nada", reiteró. No obstante, no quiso ahondar en la polémica.

image.png

La declaración de Peluc tiene sintonía con la idea de Javier Milei del todo o nada con el partido amarillo. El Presidente invitó Macri a un acuerdo nacional sin medias tintas. "Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo", dijo Milei en una entrevista televisiva.

El Presidente marcó la cancha y Macri definió una estrategia propia. El fundador del PRO dio libertad de acción a los presidentes de los partidos provinciales. Es decir, declinó un acuerdo en términos absolutos. En el caso de San Juan, el diputado Cornejo pidió continuar en el armado de Marcelo Orrego. Macri dio el OK. Ahora, haya o no haya una sociedad con La Libertad Avanza -que cada día parece más improbable-, el PRO sanjuanino estará anclado a la decisión del Gobernador.

En palabras de Cornejo: "En San Juan y como en otras provincias donde contamos con un gobernador, coincidimos en fortalecer y seguir construyendo sobre el camino ya transitado, en nuestro caso particular, de seguir trabajando codo a codo junto con Marcelo Orrego quien lidera este gran frente que hoy gobierna la provincia".

El representante de Milei en la provincia aprovechó para chicanear al PRO. Peluc tiene diferencias con Cornejo y con el gobernador Orrego. Son de larga data. De hecho, desde un primer momento, el libertario descartó cualquier tipo de alianza con el partido amarillo. Incluso, incorporó en el frente La Libertad Avanza a la principal opositora del diputado provincial, la referente de Patricia Bullrich, María Eugenia Raverta.