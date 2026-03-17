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Cena justicialista

El reencuentro de la "liga de intendentes peronistas": el insólito lugar elegido, una ausencia y el tema transversal de la reunión

Intendentes y dirigentes del PJ se reencontraron por primera vez tras las elecciones en un salón de Santa Lucía, analizaron la situación económica de los municipios y acordaron trabajar de manera conjunta.

Por Ana Paula Gremoliche
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Tal como adelantó Tiempo de San Juan, este lunes por la noche se concretó el reencuentro de los intendentes que responden al Partido Justicialista, con la presencia del senador Sergio Uñac, los diputados nacionales Jorge "Coqui" Chica y Cristian Andino, el presidente del partido Juan Carlos Quiroga Moyano y el dirigente Walberto Allende.

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En lo que los propios asistentes definieron como la primera reunión política post elecciones, se registró una ausencia: el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, quien no asistió dado que estuvo presente en el programa Paren Las Rotativas.

Aunque inicialmente se había hablado de que el encuentro se realizaría en la Capital, la cena finalmente se desarrolló en un salón de eventos ubicado sobre Ruta 20, en Santa Lucía. La elección del lugar respondió a la premisa del "territorio neutral", con el objetivo de evitar interpretaciones o lecturas políticas sobre la ubicación.

Según indicaron fuentes presentes, durante el encuentro, que siguió al tradicional "asado de amigos" realizado en 9 de Julio, los intendentes compartieron la situación económica de sus municipios y destacaron la fuerte caída de la coparticipación municipal. En ese marco, acordaron poner en común sus pedidos y trasladarlos hacia el Gobierno provincial de manera conjunta.

Por su parte, los legisladores nacionales ofrecieron un panorama sobre la política a nivel nacional. Según explicaron, no se abordaron candidaturas ni planes electorales de cara a 2027.

La intención del PJ es mantener estas reuniones de manera periódica: el próximo encuentro será con los diputados provinciales, y posteriormente se convocará a los presidentes de Junta de aquellas localidades donde el peronismo no gobierna.

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