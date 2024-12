El presidente de un partido afín a Milei en San Juan cuestionó a Karina: "Avaló a un peronista"

Una nota de Tiempo motivó el disgusto del presidente del partido Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, que apuntó contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por el armado libertario en San Juan. "No queremos estar en La Libertad Avanza", dijo.

El domingo, este diario publicó las estrategias del diputado nacional José Peluc para las elecciones legislativas nacionales del 2025. En off, fuentes del entorno del legislador afirmaron que no mostrarán las cartas todavía y que aspiran a tener un candidato a diputado nacional que sea "tan liviano como una pluma" para que el viento de Milei lo levante.

Es un pensamiento similar al ya utilizado en las elecciones del 2023. Así llegó al Senado un desconocido Bruno Olivera. El empresario de gimnasios tuvo el efecto de arrastre de Milei. Incluso, Peluc hizo explícita su búsqueda de otro empresario, de característas parecidas a las que tuvo el exgobernador Jorge Alberto Escobar.

El razonamiento molestó a Montiveros y así lo hizo saber en redes sociales. "No queremos estar adentro de LLA porque Karina avaló a un peronista como Peluc para que lleve las riendas de su partido", escribió el joven, que trabajó junto con el diputado durante la campaña del 2023.

"No nos morimos por el aval de nadie, la gente es la que te da el verdadero aval con su voto y si sacamos 4 votos no se lo vamos a deber a nadie. Nuestro candidato no va a ser livianito, nosostros venimos a cambiar la política de San Juan", aseguró.