La fórmula de Peluc para el 2025 de La Libertad Avanza

Los sanjuaninos ya están armando el arbolito de Navidad. El pensamiento está en las fiestas y la economía. En La Libertad Avanza prevalece la idea de que la gente no está atenta a la reforma electoral ni a la confección de listas para las elecciones legislativas nacionales de 2025. "Mostrar las cartas sería un error", razonó uno de los operadores libertarios. Sobre todo porque la oferta electoral no es tan amplia como parece. Solo el peronismo tiene cinco aspirantes a encabezar la lista de diputados nacionales. El resto parece destinado a la unidad.

Son números que, naturalmente, entusiasman al Gobierno y que tienen un correlato local. En San Juan, la confianza en que Milei fortalecerá su presencia en el Congreso está intacta. "Si nos va como este año, vamos a andar muy bien", comentaron las fuentes, que analizaron brevemente la propuesta electoral general para 2025.

Por el peronismo, ven al tres veces gobernador José Luis Gioja como un rival de fuste. No a Andino, no a Gramajo. Aunque criticaron que la presencia del exmandatario provincial "no da paso a lo nuevo". En tanto, por el espacio del gobernador Marcelo Orrego, no hay definiciones. Si bien es probable que el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, sea la cabeza de la lista oficialista, todavía no hay señales concretas. Tiene una gestión valorada positivamente y una imagen provincial consolidada, además del apellido. Es un combo interesante.

No obstante, los libertarios están convencidos de que la fuerza de Orrego quedará atrapada entre La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. Una posición similar a la que tiene Mauricio Macri actualmente. Por supuesto, un intendente con el apellido Orrego presentará una batalla distinta a la de cualquier otro candidato. La atención de los mileístas está en la posibilidad de que haya una cuarta lista formada por el Partido Bloquista y el Frente Renovador. La reunión de los diputados provinciales Luis Rueda y Franco Aranda llamó la atención. ¿Por qué? Porque, según razonaron, podría dividir el voto oficialista. De ser así, sería una posición ventajosa para los libertarios.

Fuentes calificadas contaron que Rueda y el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, tuvieron una reunión reciente. El bloquista resucitó la idea de una alianza entre ambos espacios. Pero el libertario no está convencido de armar una lista conjunta. "Si ni el peronismo los tiene en cuenta", argumentaron desde el entorno del legislador nacional, aunque admitieron que seguirán charlando porque hay algunas ideas en común.

Por ahora, la idea de Peluc y compañía es esperar y no desesperar. El diputado postergó la visita de "El Jefe", la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por tiempo indefinido. "Puede venir en diciembre o directamente el año que viene", dijeron. "Nosotros no tenemos problema, el OK de ella está". La postergación surgió por motivos personales del referente sanjuanino, relacionados con la salud de su hermana, la misma razón que lo marginó de la discusión de la Ley de Ficha Limpia. Mientras tanto, los equipos técnicos están abocados a tareas de capacitación electoral y al manejo de redes sociales, dos aspectos que pidieron optimizar desde el comando de campaña nacional.

La fórmula de Peluc para 2025 está cimentada en dos pilares: la naturaleza del candidato que encabece y la organicidad de las fuerzas que conforman el partido y el frente La Libertad Avanza. El hombre o mujer que esté primero en la lista de candidatos a diputado nacional volverá a ser "tan liviano como una pluma". ¿Por qué? "Para que el viento de Milei lo levante" y lo haga ganar. La idea es que tenga un estilo similar al del senador Bruno Olivera, pero aún más ligado al empresariado. Este diario ha tocado varias veces el tema, principalmente sobre la búsqueda de Peluc de un Jorge Alberto Escobar del siglo XXI. La cuestión es encontrarlo.

Asimismo, Peluc está enfocado en el orden de los partidos y agrupaciones que responden a Milei. Según las fuentes, el diputado nacional tiene muy afianzado el vínculo con María Eugenia Raverta, la referente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La delegada regional del Comité contra la Trata está bajo las directivas de la líder de los Halcones del PRO, quien pidió a sus alfiles que sostengan una relación colaborativa con los mileístas.

De alguna manera, Peluc reformuló la frase que usó Juan Domingo Perón y que renació con Javier Milei. El "Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada" pasó a ser: "Dentro de La Libertad Avanza, todo; fuera de La Libertad Avanza, nada". Según su razonamiento, los socios del frente son los únicos con voz y voto. Mientras que el resto de los disidentes estarán marginados. Es decir, el recientemente fracturado Frente Liberal de Sergio Vallejos, el partido Ideas de la Libertad de Carlos Montiveros, y los armados de Belén Varela. Si no están dentro de la orgánica, con el visto bueno de Karina, quedarán afuera.