El presidente de Shell en Argentina pidió por el fin del cepo

“ El cepo es una de las medidas que cuanto más rápido el gobierno elimine, mejor. El cepo no existe en ningún lugar del mundo o hay muy pocos lugares. Entonces es otra distorsión más de la economía argentina que cuando más rápido salgamos, mejor ”, dijo en una rueda de prensa al fin de la jornada que la empresa organizó con motivo de los 110 años de la Shell en Argentina.

“La Argentina tiene que salir. Creo que estoy repitiendo lo que ya escucharon durante el día de hoy. Argentina quiere regular lo irregulable y eso no da libertad para los empresarios, para la gente, para las empresas, para crear valor", agregó.

Y precisó que "cualquier restricción o cualquier acción que libere a la industria para desarrollar su máximo potencial es bienvenida. Todos los que estuvieron hoy de la cadena de valor, pymes están esperando que todas estas distorsiones se eliminen lo antes posible para, cada uno de ellos, poder seguir contribuyendo para el desarrollo del país”.

Burmeister destacó que la firma está invirtiendo entre 500 y 600 millones de dólares por año. “Obviamente el RIGI, la salida del cepo van a ayudar a incrementar esa inversión, pero hoy por hoy nosotros ya somos grandes inversores en el país”.

Señaló que en la actualidad Shell produce 50.000 barriles día y la idea es llegar a 70.000 barriles para finales del año que viene. “Si sale el RIGI Tenemos proyectos de inversión para incrementar esa capacidad. No hay un número preciso hoy que pueda decir, pero es mucho más que 70.000 barriles”.

“El RIGI no tendría que existir. Existe en la Argentina por la historia, por la falta de credibilidad. Entonces el RIGI es una manera de atraer las inversiones que si no de otra manera no llegarían”, apuntó.

Infraestructura y offshore

El número uno de la petrolera confirmó que se analiza participar en alguna obra de infraestructura. “Obviamente participar en un proyecto de infraestructura es necesario, así que sí, estamos trabajando”.

Subrayó que “la mejor noticia de hoy fue la presencia del secretario (de Turismo, Ambiente y Deporte), Daniel Scioli que nos entregó el permiso ambiental para hacer la sísmica offshore. Así que estamos contratando los equipos de adquisición de sísmica para la campaña”.

El presidente de la firma precisó que Shell es la mayor operadora de LNG en el mundo y eso es porque miramos oportunidades y las tratamos de capturar. Y Argentina es una opción más que vamos a tratar de explorar", concluyó.