El presidente de la Juventud Bloquista redobló la apuesta, habló de "persecución" y se animó conducir un nuevo armado

Julián Gómez fue explosivo en sus opiniones, que trascendieron lo personal pues ocupa un cargo dentro de la estructura cantonista. "Soy bloquista y no defiendo la demagogia y mucho menos la pobreza. No me permito ser parte de un candidato que siendo actual ministro solo haya demostrado mediocridad y jura salvarnos. Yo quiero que se termine el reino del peronismo. El bloquista no es de izquierda como algunos pintan y sepan que somos muchos los que piensan como yo", escribió en una historia de Instagram. Exactamente lo contrario a la posición de Rueda, que expresó en reiteradas ocasiones su respaldo a Massa. "Viene tratando de mejorar la economía que le dejó Macri. Yo creo que el radicalismo por lo bajo acompañará a Massa", dijo recientemente.

Hubo un marcado quiebre. Obligó al Comité central del Partido Bloquista a sacar un comunicado: manifestó la "profunda desaprobación ante sus comentarios descalificadores y agresivos hacia aquellos que formamos parte de un acuerdo para defender los valores fundamentales de cada uno de los sanjuaninos". Sin embargo, serán los propios correligionarios jóvenes quienes deberán juzgar la actitud del flamante libertario, pues la Juventud Bloquista es un órgano autónomo dentro del partido.

Ya suenan nombres para reemplazar a Gómez. Alguno de los dos vicepresidentes: la santaluceña Celeste Garife o el chimbero Uriel Morales. También está en la conducción José Tornello, pocitano y hermano de Rueda, quien justamente alguna vez pidió ser líder juvenil pero al presidente del partido no le pareció bien que haya dos cargos para personas de la misma familia.

Hay quienes destacaron dentro del PB que Rueda prevé manejarse con los jóvenes con la misma vara que con los mayores, es decir, dar lugar a sanciones. Es que ya hay antecedentes dentro del partido de la estrella de castigos por no encolumnarse a las decisiones orgánicas. En noviembre de 2021, se tomó la decisión partidaria de echar a cinco dirigentes conocidos como "bloquistas disidentes" que estaban en contra del acuerdo con el PJ. Se trata de históricos políticos que jugaron por fuera del partido: Juan Domingo Bravo (hijo del caudillo Leopoldo Bravo), Enrique Conti (vocal del Tribunal de Cuentas), César Aguilar (ex diputado provincial), Franco Marchese y José Anselmo Aballay.

Con todo, Gómez redobló la apuesta: "Agradezco el inmenso apoyo de la gente. Me hacen sentir muy feliz de saber que la juventud está harta de este tipo de actitudes -por la posible expulsión-. Además, se animó a ir por más y ponerse al frente de un nuevo armado: "El Bloquismo fue muy ordenado y créanme que voy a hacer lo posible para que esto empiece a funcionar". "Somos muchos los que estamos cansados de la persecución de ideales, los invito a unirnos", sentenció.