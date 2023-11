En el PB salieron al cruce del bloquista fan de Milei y van camino a echarlo

"Lo va a tener que explicar dentro del partido y es probable que la Juventud Bloquista decida desplazarlo porque si bien lo dijo desde lo personal, provocó molestia de los otros miembros", dijo este martes el presidente del Partido Bloquista de San Juan, Luis Rueda, sobre la sanción que podría recaerle al presidente de la JB, Julián Gómez, quien públicamente salió a dar su respaldo a Javier Milei para las presidenciales, diciendo que hay que terminar con el reinado del peronismo. Rueda aclaró que desde el PB consideran que son expresiones personales del dirigente y que no representan al partido, que orgánicamente es socio del PJ en el frente Unión por la Patria y apoya a Sergio Massa para presidente.

Luego del controversial posteo de Gómez en su cuenta particular de Instagram, e l Partido Bloquista salió a despegarse con un comunicado, a la par que pidieron disculpas a sus socios del frente electoral, cuyo eje es el PJ pero que integran otras fuerzas. En este comunicado, el PB como institución, expresó su "profunda desaprobación ante sus comentarios descalificadores y agresivos hacia aquellos que formamos parte de un acuerdo para defender los valores fundamentales de cada uno de los sanjuaninos".

Rueda fue escueto pero dejó claro que él respetará la decisión de la Juventud Bloquista, que planea juntarse esta semana y decidir qué hacer con el caso de Gómez, siendo la opción que más suena la de desplazarlo del cargo, dado que ya no comulga con las decisiones mayoritarias del partido que representa. Además, no están de acuerdo con lo que consideran un exabrupto del joven que dejó mal parados no solo a la JB sino también a todo el partido de la estrella ante sus aliados electorales.

De trasfondo opera una puja dentro de la Juventud Bloquista, que ahora puede reflotar si lo sacan a Gómez del liderazgo. Según fuentes partidarias, Rueda que dio sus primeros pasos como presidente de la JB, les dio autonomía y libertad para que sean un órgano auxiliar partidario. De manera que si lo quieren echar a Gómez podrán hacerlo por votación mayoritaria sin necesidad de que pase por el Comité y la Convención, los dos organismos formales de conducción del PB que toman todas las decisiones.

Quienes suenan para presidir la JB, si lo sacan al joven mileísta, son alguno de los dos vicepresidentes: la santaluceña Celeste Garife o el chimbero Uriel Morales. También está en la conducción José Tornello, pocitano y hermano de Rueda, quien justamente alguna vez pidió ser líder juvenil pero al presidente del partido no le pareció bien que haya dos cargos para personas de la misma familia, dijeron las fuentes. Todo queda en manos de la JB, pero hay tanto enojo que lo más probable es que Gómez termine desplazado este mismo miércoles. No se conoció si la sanción irá más allá, es decir si será desplazado solo de la conducción o se le quitará el carnet de afiliado también.

Si bien el joven habría llamado a Rueda apenas se desató la polémica y le habría manifestado sus deseos de seguir estando en la conducción de la JB, en las más altas esferas del partido esperan que antes de que lo echen dé un paso al costado por motus propio. Consideran los bloquistas que se puede disentir pero no involucrar al partido cuando ya tomó la decisión mayoritaria, y mucho menos exponerlo políticamente a esta altura de la campaña rumbo al balotaje.

Algunas fuentes consignaron que Gómez hace rato que no trabaja para la causa del frente oficialista y que era conocida su simpatía por el candidato de La Libertad Avanza. Incluso el joven habría sufrido represalias dentro de su ámbito de estudio por pensar como piensa, lo que lo habría llevado a hacer el posteo para darle solidez a su posicionamiento ideológico. También Gómez viene de estar en la picota con la campaña de Graciela Caselles en Capital, en la que él habría discutido por un lugar en la lista y al no lograr su cometido terminó no trabajando políticamente para la candidata de su partido en las PASO.

image.png

Hay quienes destacaron dentro del PB que Rueda prevé manejarse con los jóvenes con la misma vara que con los mayores, es decir, dar lugar a sanciones. Es que ya hay antecedentes dentro del partido de la estrella de castigos por no encolumnarse a las decisiones orgánicas. En noviembre de 2021, se tomó la decisión partidaria de echar a cinco dirigentes conocidos como "bloquistas disidentes" que estaban en contra del acuerdo con el PJ. Se trata de históricos políticos que jugaron por fuera del partido: Juan Domingo Bravo (hijo del caudillo Leopoldo Bravo), Enrique Conti (vocal del Tribunal de Cuentas), César Aguilar (ex diputado provincial), Franco Marchese y José Anselmo Aballay.

Este es el comunicado completo del PB sobre el caso Gómez:

Fecha: 14/11/2023

El Partido Bloquista se pronuncia respecto a las recientes declaraciones emitidas por un miembro de la juventud a través de redes sociales.

En base a lo publicado por este dirigente de la juventud, queremos expresar nuestra profunda desaprobación ante sus comentarios descalificadores y agresivos hacia aquellos que formamos parte de un acuerdo para defender los valores fundamentales de cada uno de los sanjuaninos.

Es necesario aclarar que el Bloquismo no solo defiende, sino que también respalda al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Sin embargo, queremos dejar en claro que no nos podemos responsabilizar por las opiniones personales de nuestros afiliados que puedan estar orientadas hacia el beneficio personal en lugar de los objetivos colectivos.

Desde nuestro Bloquismo , reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de los sanjuaninos y trabajaremos incansablemente para garantizar que no se pierda ni un derecho más en nuestra provincia. Queremos destacar que nuestras acciones están guiadas por el compromiso con el bienestar colectivo y el desarrollo de San Juan.

Asimismo, deseamos extender nuestras más sinceras disculpas a los integrantes del frente al cual hemos pertenecido desde el año 2007. Reconocemos la importancia de mantener la cohesión y el respeto dentro de nuestro espacio político, y lamentamos cualquier malentendido que estas declaraciones hayan podido generar.

Agradecemos la comprensión de nuestros correligionarios y correligionarias, así como del pueblo sanjuanino en general, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente por el bienestar de San Juan y sus habitantes.

Atentamente, Partido Bloquista.