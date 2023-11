La Juventud Peronista, indignada con el bloquista que pidió votar por Milei, ¿y los libertarios qué dicen?

El bloquismo juega hace 16 años dentro del frente con el PJ y está en plena campaña para que gane Sergio Massa. Desde hace más de una década que en la fuerza centenaria surgen sectores que cuestionan esta sociedad, al punto que los dirigentes más críticos se fueron a Juntos por el Cambio, como es el caso de Enrique Conti y Juan Domingo Bravo. Pero en el partido que dirige el funcionario provincial Luis Rueda sigue primando orgánicamente seguir al lado de los peronistas, lo que fue ratificado por la Convención Bloquista a principios de 2023.

En este contexto, llamó la atención el posteo de Gómez, quien en su perfil de Instagram, publicó que "soy bloquista y no defiendo la demagogia y mucho menos la pobreza. No me permito ser parte de un candidato que siendo actual ministro solo haya demostrado mediocridad y jura salvarnos. Yo quiero que se termine el reino del peronismo. El bloquista no es de izquierda como algunos pintan y sepan que somos muchos los que piensan como yo".

Al conocerse este respaldo de Gómez, los primeros que salieron a responderle, de igual a igual, son los de la agrupación que concentra los jóvenes, quienes decidieron repudiar al bloquista, haciendo foco en no naturalizar "el discurso de odio y la banalización de una de las épocas más oscuras de nuestro país", en referencia a la posición libertaria sobre la dictadura militar.

Los peronistas consideran que el pensamiento de Cantoni está lejos de la propuesta de Milei y que este comentario de Gómez es insultante a la memoria de Leopoldo Bravo y su lucha por San Juan teniendo en cuenta la defensa de la coparticipación federal, mecanismo de reparto que los libertarios quieren eliminar.

También en la JP debatieron que es necesario que el Partido Bloquista se exprese, en un tiro por elevación hacia Rueda que por el momento no ha dicho qué opina sobre el polémico posteo de Gómez.