El ministro de Infraestructura, Agua y Energía puso en función al nuevo director de Hidráulica

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, puso en funciones al nuevo director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar. El ingeniero se desempeñaba como Director de Recursos Energéticos.

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Ginestar adelantó los lineamientos de su gestión: “Vamos a trabajar en tres ejes fundamentales: la ejecución de obras, la obtención de información de primera mano de los regantes y el fortalecimiento de la comunicación interna y externa del Departamento”.

Este cambio forma parte de una reorganización del esquema de trabajo que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión y que ingresa ahora en una segunda etapa, orientada a consolidar el proceso de mejora del Departamento de Hidráulica.

La nueva etapa busca fortalecer su crecimiento institucional, incrementar su visibilidad y profundizar el trabajo articulado con los regantes, el Consejo y la comunidad en general, consolidando su rol como un área clave para el desarrollo productivo de la provincia.