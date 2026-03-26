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Sesión preparatoria

Definieron qué diputados recibirán a Orrego adentro y afuera de la Legislatura de San Juan

Este jueves se conformaron las comisiones que recibirán a Marcelo Orrego en la apertura de sesiones, ceremonia en la cual el gobernador dará su discurso anual ante los legisladores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de San Juan, este jueves se celebró la Sesión Preparatoria encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo. En la ocasión, los legisladores designaron a los miembros de las Comisiones de Exterior e Interior, quienes serán responsables de recibir y acompañar al gobernador Marcelo Orrego en su llegada al recinto para pronunciar el Mensaje Anual, en el marco de la apertura de sesiones del Periodo Ordinario 2026, prevista para el próximo miércoles 1 de abril a las 9 horas.

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En este sentido, la Comisión de Exterior quedó conformada por los legisladores Marcela Montaña, María Lascano, Andrés Castro, Miguel Atampiz, Miguel Vega, Marisa López, Emilio Escudero y Fernanda Paredes. De acuerdo con el artículo 117 del Reglamento Interno, esta comisión está integrada por ocho diputados designados por la Cámara en plenario, por mayoría simple de votos. Su principal función será acompañar al gobernador hasta el ingreso del edificio de la Cámara de Diputados durante la apertura del periodo legislativo ordinario.

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 118, la Comisión de Interior estará conformada por los presidentes de los bloques legislativos: Juan de la Cruz Córdoba (Bloque "Producción y Trabajo"), Enzo Cornejo (Bloque PRO), Fernando Patinella (Bloque "La Libertad Avanza-ADN"), Franco Aranda (Bloque "Frente Renovador San Juan"), Luis Rueda (Bloque Bloquista), Leopoldo Soler (Bloque "Mejor Nosotros"), Alejandra Leonardo (UCR), Mario Herrero (Bloque "San Juan Vuelve- P.T.P."), Juan Carlos Quiroga Moyano (Bloque Justicialista), Gustavo Usín (Bloque Actuar), Marta Gramajo (Bloque Crecer), Gabriel Sánchez (Bloque "San Juan Te Quiero") y Marcelo Mallea (Bloque del Este- Primero Angaco). La misión de esta comisión será acompañar al gobernador hasta el recinto durante la apertura de sesiones del periodo ordinario.

Finalmente, el plenario fijó la realización de las sesiones para el día jueves, en el horario y frecuencia que se determine en Labor Parlamentaria.

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