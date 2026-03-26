La Feria de Pascuas reunirá a 150 emprendedores

En el predio del Parque Belgrano -ubicado en 25 de mayo y Las Heras- se desplegará la tercera edición de la Feria de Pascuas, la que reunirá a más de 150 emprendedores de diferentes puntos de la provincia. Será este viernes 27 de marzo, de 19 a 23 horas.

La convocatoria es una iniciativa de la Dirección de Economía Social y está enfocada en la posibilidad de ofrecer una variedad de productos tradicionales de la Semana Santa, pero a su vez convertirse en una alternativa de comercialización con precios justos. Es por eso que se ha planificado que la exposición de los emprendedores incluya a diferentes rubros, en especial chocolatería y pastelería artesanal que ofrecerán Huevos de Pascuas, roscas rellenas, bombonería; además de exponentes de la orfebrería, textiles, cerámica, marroquinería, decoración basada en distintas materias primas.

La Feria de Pascuas se ha convertido a lo largo de estos tres años en un espacio clave para visibilizar y fortalecer el trabajo y el talento de los emprendedores de la economía social.

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