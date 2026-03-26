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Parque Belgrano

La Feria de Pascuas reunirá a 150 emprendedores

Se realizará este viernes 27 de marzo, de 19 a 23 horas, en el predio del Parque Belgrano, con la presencia de emprendedores de la economía social de diferentes departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Feria de Pascuas

En el predio del Parque Belgrano -ubicado en 25 de mayo y Las Heras- se desplegará la tercera edición de la Feria de Pascuas, la que reunirá a más de 150 emprendedores de diferentes puntos de la provincia. Será este viernes 27 de marzo, de 19 a 23 horas.

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La convocatoria es una iniciativa de la Dirección de Economía Social y está enfocada en la posibilidad de ofrecer una variedad de productos tradicionales de la Semana Santa, pero a su vez convertirse en una alternativa de comercialización con precios justos. Es por eso que se ha planificado que la exposición de los emprendedores incluya a diferentes rubros, en especial chocolatería y pastelería artesanal que ofrecerán Huevos de Pascuas, roscas rellenas, bombonería; además de exponentes de la orfebrería, textiles, cerámica, marroquinería, decoración basada en distintas materias primas.

La Feria de Pascuas se ha convertido a lo largo de estos tres años en un espacio clave para visibilizar y fortalecer el trabajo y el talento de los emprendedores de la economía social.

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