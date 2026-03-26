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Cornejo en Off the Record: recambio en el PRO, respaldo a Orrego y presión por las rutas

El referente del PRO en San Juan y diputado provincial enfatizó la construcción de una nueva generación en el PRO, respaldó al Ejecutivo y pidió acciones concretas frente al deterioro de las rutas.

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El diputado provincial y referente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, pasó por el streaming político Off The Record de Tiempo de San Juan y dejó definiciones sobre el presente del partido, el rol de los jóvenes, la situación de la obra pública y la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

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Durante la entrevista, Cornejo puso el foco en la necesidad de fortalecer una nueva generación dentro del PRO. Aseguró que el espacio viene trabajando en la formación de cuadros jóvenes con participación real en la política y no solo en tareas militantes básicas. En ese sentido, destacó el rol de la Fundación Pensar y mencionó nombres propios que comienzan a ganar protagonismo dentro del armado local, al tiempo que remarcó que “los jóvenes tienen muchísimo para dar” y deben ser parte activa en la toma de decisiones.

El dirigente también valoró que en San Juan ya hay jóvenes ocupando cargos en distintos niveles del Estado, desde concejalías hasta funciones ejecutivas, y planteó que el futuro del partido está directamente ligado a esa renovación dirigencial. “No están solo para repartir folletos, sino para formarse y gestionar”, resumió.

En otro tramo de la charla, Cornejo se refirió al escenario de la obra pública en la provincia, en un contexto nacional marcado por la paralización de fondos. Señaló que San Juan fue una de las primeras provincias en reactivar obras con recursos propios y destacó especialmente la decisión de avanzar con arreglos en rutas nacionales, pese a que no son competencia directa del Estado provincial.

Al respecto, sostuvo que la intervención responde a una necesidad concreta ante el deterioro de la infraestructura vial y la falta de respuestas de Nación. “No podemos mirar para otro lado”, afirmó, al tiempo que reconoció que se trata de soluciones parciales debido al alto costo que implica una reconstrucción integral.

En esa línea, vinculó la situación con hechos recientes que pusieron en agenda el estado de las rutas, y remarcó que desde la Legislatura se avanzó en herramientas para que la provincia pueda intervenir. Según explicó, el objetivo es dar respuestas inmediatas mientras se gestionan soluciones de fondo.

Consultado por la gestión provincial, Cornejo respaldó el liderazgo de Orrego y lo definió como un dirigente “de diálogo”, capaz de sostener vínculos con Nación en un contexto complejo. También destacó decisiones adoptadas con fondos provinciales para sostener áreas clave como la obra pública y la educación.

“El gobernador está enfrentando una situación económica difícil, con menos recursos y mayores demandas, pero con una agenda clara basada en prioridades”, indicó. En ese sentido, valoró la reactivación de obras y la administración de recursos en un escenario de caída de la coparticipación y recortes nacionales.

Por último, el dirigente hizo referencia al encuentro nacional del PRO encabezado por Mauricio Macri, donde —según relató— se planteó la necesidad de “blindar el cambio” y consolidar una propuesta política hacia el futuro. Allí, sostuvo que el partido se posiciona como una oposición “constructiva”, con acompañamiento a algunas medidas del gobierno nacional, pero también con una mirada propia de cara a lo que viene.

En ese marco, dejó entrever que el PRO busca fortalecerse como alternativa política con proyección hacia 2027, apostando tanto a la experiencia de sus dirigentes como a la incorporación de nuevas figuras en todo el país.

Mirá la entrevista completa:

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