El Mileipalooza en San Juan fogoneó la interna libertaria: agresiones, versiones y quiebre

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires arribó a San Juan a las 15 del viernes. Lo recibieron los integrantes de su frente en la provincia: José Peluc (Acción por una Democracia Nueva), Carlos Montiveros y Nicolás Segovia (Fuerza Liberal) y Victoria García con Sergio Vallejos (Partido Demócrata). El “león” estuvo a pura selfie durante buen rato. Luego, se hospedó en el hotel Del Bono Park y se dirigió al Club Social para encontrarse con empresarios locales de distintos sectores: mineros, vitivinícolas y de la salud. Un evento vedado para la prensa. Los medios no pudieron acceder a la charla y cena, a excepción de este diario, que obtuvo fotografías y tramos de la disertación de Milei gracias a la astucia de un fotorreportero. Amén de eso, no hubo ningún dato saliente.

Milei llegó a la provincia con estrechos colaboradores: su hermana -”El jefe”, como él mismo la llama- Karina Milei, el operador Carlos Kikuchi, la asesora e influencer Lilia Lemoine y el legislador libertario en La Rioja, Martín Menem, sobrino del difunto ex presidente. Durante los 54 minutos de conferencia de prensa que dio el sábado -nuevamente en el Club Social- no hizo referencia a ningún tema local. Eludió cada pregunta acerca de la realidad política provincial -”contesto de lo que sé”, se excusó-, de las candidaturas -”no puedo estar en el decimal después de la coma”, dijo en referencia a que no podía hacerse cargo de saber quiénes son los mejores aspirantes libertarios- y también de las potenciales alianzas. Sólo se limitó a decir que, como marco organizador nacional, “con Juntos por el Cambio no podemos tener nada”.

Por supuesto hubo definiciones más picantes. En el plano económico sí tocó un tema importante para la provincia: las retenciones mineras. “Me parecen una aberración. Estamos trabajando en una agenda para eliminarlas”, destacó. ¿La primera medida que va a tomar? “Hay que pegarle un hachazo al Estado”. ¿Eliminación de las primarias en Nación? “Les vamos a ganar de cualquier manera. Vamos a llegar y nadie va a poder llorar con que les hicimos trampa”. Lo dijo en una mesa en la que estaban las principales figuras de La Libertad Avanza San Juan. A los dirigentes que fueron a recibirlo en el aeropuerto, se sumó el titular de Adn, Martín Turcumán. Sólo faltó la presidente del Partido Libertario, Yolanda Agüero, quien esperó afuera, con la clásica “libertoneta” -una Mercedes Benz ploteada con el logo de Milei- y sus militantes.

A la salida de la conferencia de prensa, el economista porteño se puso a caminar en dirección a la Peatonal, tal como habían anticipado. La idea del equipo de Milei era generar una foto donde se viera el apoyo que recibe, sin la necesidad de armar un acto como en Tucumán. El “león” se puso a caminar entre partidarios y transeúntes, a tomarse selfies y a cantar que “la casta tiene miedo”. Hasta se encontró con Agüero y compañía. Hubo un pogo en la esquina de General Acha y Rivadavia. Sin embargo, el clima se enrareció a los pocos minutos. “He estado en actos multitudinarios como los de Gioja -José Luis- y nunca vi tanta violencia”, dijo la líder del PL.

Ya en la Peatonal, según Agüero, la instagramer -con 110.000 seguidores- Lilia Lemoine la empujó al grito de “ella no es libertaria”. Otra señora, que estaba cerca, increpó a la joven asesora de Milei y le reclamó por su actitud. En el video que se viralizó en Tik Tok, Lemoine vio que la estaban filmando e intentó quitarle el celular. En eso, Agüero interfiere y se pone entre ambas mujeres. “Es cuando trata de golpearme a mí. Viene un policía y la saca”, dijo la dirigente del PL. “Después viene otro muchacho y me toma del hombro, me apretaba e iba a llegar hasta el cuello, entonces le sujeté fuerte el brazo. No lo ataqué”, describió la sanjuanina.

Por su lado, para dar su versión, Lemoine compartió una historia en Instagram donde Agüero la acusó de dictar cursos de violencia “para que no se trabaje políticamente”. Luego viene el testimonio de un joven, el mismo “muchacho” que anteriormente mencionó Agüero, que mostró el brazo rasguñado y dijo “la defendí -a Lemoine- y esta mujer, “La Leona” Yolanda, Yolanda Agüero, me atacó, yo puse el brazo para separar y me atacó”.

En el momento, en medio del gentío, la escena pasó desapercibida, recién durante la tarde del sábado, se supo a través de las redes sociales. El drama generó un quiebre entre las fuerzas de Milei. Agüero, cuyo partido está legalmente constituido, se proclamó candidato a gobernadora hace dos semanas con una caravana. En La Libertad Avanza no le cerraban la puerta, al contrario, querían que se sumara como una línea interna. Pero ahora las piezas se movieron y la libertaria sanjuanina pegó el portazo de manera definitiva. “Milei no va a ser candidato por el Partido Liberatario. Vino a imponer. Pero sin estructura no es nada”, sentenció la mujer, que resaltó que el PL local es el único en todo el país que está debidamente constituido.