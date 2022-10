El macrismo disparó contra Milei que no se quedó a votar contra un impuesto, pero el libertario le devolvió el fuego

Milei reincidió en su conducta en el tratamiento del Presupuesto 2023, luego de votar en contra del proyecto “en general”.

Pero después de esa votación, viene el articulado, uno por uno los artículos deben ser refrendados, rechazados, o modificados.

Había tres puntos que a la oposición le interesaba especialmente bloquear: el pago de Ganancias de jueces, fiscales y altos funcionarios judiciales; la delegación de facultades al Ejecutivo para modificar Retenciones, y un nuevo impuesto a los pasajes aéreos que coló el Frente de Todos en el proyecto, durante el debate en comisión, ya que no venía en el texto original enviado por el ministerio de Economía.

La ausencia de Milei, y de sus colegas libertarios Carolina Píparo (de Espert) y la negacionista de los crímenes de la Dictadura Victoria Villarruel, provocó algún paso de comedia.

Cerca de las 8 de la mañana, con el debate terminado y la nueva tasa aeroportuaria aprobada por un voto de diferencia (123 a 122), el titular del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó a la presidencia de la Cámara si le podían avisar "si el bloque que preside Milei ha vuelto, porque no llego a ver. Y es muy frustrante, perdimos la votación por un voto, es la creación de un nuevo tributo".

https://twitter.com/ddeurieta/status/1585232569511313408 Diputados.



Palito de Juan Manuel López (CC) a Milei y libertarios. pic.twitter.com/Pz2qMtXZzZ — Déborah de Urieta (@ddeurieta) October 26, 2022

Rápida, Cecilia Moreau le contestó: "Llamelo y preguntelé, no tengo idea. No tengo el teléfono de Milei".

El titular de la Coalición Cívica, el otro lilito, Maximiliano Ferraro, tensó más la cuerda: "En la sesión de hoy, con la complicidad de los diputados oficialistas y libertarios, se creó un nuevo tributo denominado MILEI".

https://twitter.com/Maxiferraro/status/1585247977538740224 En la sesión de hoy, con la complicidad de los diputados oficialistas y libertarios, se creó un nuevo tributo denominado MILEI. — maxi ferraro (@Maxiferraro) October 26, 2022

La diputada radical Karina Banfi también aprovechó para criticar a los legisladores de un espacio que, en varios distritos, le está “comiendo votos” al macrismo: “Los 'libertarios' Milei, Píparo y Villarruel dicen combatir la presión tributaria pero se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos (…) Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo".

Desde el mileiismo se justificaron utilizando el viejo apotegma, de incomprobada efectividad, que reza que no hay mejor defensa que un buen ataque: "Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo".

Además, demostraron que sus votos no eran más necesarios que los de cuatro legisladores de Juntos por el Cambio que tampoco estaban. Y apuntaron a "un diputado de Martín Lousteau", María Victoria Tejera, "uno del gobernador radical de Corrientes", Manuel Ignacio Aguirre, "el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos" y "la progresista Margarita Stolbizer", que en realidad pertenece al interbloque Encuentro Federal. "Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT” y "dos del Frente de Todos", precisaron.

Y le devolvieron la pelota al radicalismo macrista: "Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio". Se referían a "Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del Gobierno del PRO-Cambiemos en el Ministerio del Interior de la Nación".

Milei también tuvo que enfrentar criticas de un propio, o un ex propio, para mejor decir, su enemigo íntimo Carlos Maslatón: "¿Qué hiciste, Milei? La militancia de La Libertad Avanza necesita saber por qué levantaste al bloque para crear este nuevo tributo que siempre dijiste que jamás votarías", disparó.

Retórico, se preguntó: "¿Es un arreglo con el gobierno y/o Eurnekian? ¿Qué te dieron por esta entrega al comunismo?"

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1585269095615922179 .@JMilei Qué hiciste, Milei? La militancia de La Libertad Avanza necesita saber por qué levantaste al bloque para crear este nuevo tributo que siempre dijiste que jamás votarías? Es un arreglo con el gobierno y/o Eurnekian? Que te dieron por esta entrega al comunismo? pic.twitter.com/l8LqRmzQZW — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 26, 2022

"Che, Milei, la de Presupuesto es la sesión más importante del año. No basta con un discurso de bloque ni votar en general y listo. Los negocios, los del estado opresor y de la casta, están en los artículos en particular. Si te rajás justo en esta parte, hay joda", cerró el sibarita e inversionista, que se alejó del partido enemistado con Carlos Kikuchi y con la hermana del libertario.