La visita de Javier Milei a San Juan aceleró las candidaturas y la interna libertaria

Las encuestas que circulan a nivel nacional entusiasmaron a los sanjuaninos que tienen a Javier Milei como referente. El sondeo más reciente, confeccionado por la consultora CB, lo posiciona como el político con mejor imagen en once provincias. En San Juan, alcanzó el 54% de aceptación. Un porcentaje categórico, que lo posiciona por encima de las opciones tradicionales como Cristina Kirchner o Mauricio Macri. Encima, el diputado nacional arribará a la provincia el 4 y 5 de noviembre. Esto generó un clima de enfebrecimiento entre sus partidarios, que aceleraron los lanzamientos a la gobernación.

El armado de Milei en San Juan está fragmentado en dos. Es un dato positivo, si se tiene en cuenta que hasta no hace mucho estaba fracturado en, al menos, cinco o seis espacios, y la mayoría ni siquiera eran partidos políticos, sino simples agrupaciones. Las tratativas de los armadores nacionales iniciaron con el líder de Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, y con el referente de Acción por una Democracia Nueva (Adn), José Peluc.

Los dos sumaron a jóvenes identificados con el economista que habían armado varias organizaciones menores. Hubo un proceso de unificación luego de una interna feroz con denuncias por redes sociales y movimientos para obstruir las comunicaciones con Buenos Aires. La pelea de los jóvenes estaba en quién representa mejor los ideales libertarios.

Después de las tratativas de Avelín y Peluc con estos grupos, hubo unidad. El Movimiento Libertario Republicano (Carlos Montiveros), Acción Liberal (Gastón Briozzo) y Fuerza Liberal (Nicolás Segovia) se aliaron. Lo hicieron con la denominación de éste último, que había comenzado el proceso para obtener la personería jurídica ante la Justicia Electoral y tenía un buen número de adhesiones. La situación entre ellos se normalizó. “Dejaron de lado los purismos”, destacaron fuentes off the record. Sin embargo, la marea libertaria se agitó más cuando el cruzadista pegó el portazo.

Justo cuando se constituyó el frente La Libertad Avanza en San Juan, Avelín decidió irse bajo un fundamento de peso: “No compartimos la misma manera de ver la vida”, dijeron desde el entorno del hijo del ex gobernador homónimo. Milei había dicho que estaba a favor de la venta de órganos y la tenencia libre de armas. Fue la gota que rebalsó el vaso. Sobre todo, porque la ex senadora Nancy Avelín -hermana de Avelín y pata fuerte de la Cruzada- expresó en reiteradas ocasiones -puertas adentro- su malestar y las ganas de irse del espacio. Sucedió.

Luego el frente sumó -casi en simultáneo- al Partido Demócrata (Pd), que conduce Victoria García y que también está en proceso para constituirse formalmente. Es una de las fuerzas madre de la construcción electoral de Javier Milei -que no tiene partido ni tampoco quiere- junto con el Partido Libertario (Pl), que lo tiene como presidente honorífico. En San Juan sucede algo interesante con eso: el viernes el Pl local fue el primero de todo el país en recibir la personería jurídica de la Secretaría Nacional Electoral. Su presidenta, Yolanda Agüero, es parte de la disidencia, por ahora, de La Libertad Avanza.

El Partido Libertario sanjuanino empezó a constituirse aún antes de la aparición pública de Milei. Frenó sus tareas durante la pandemia en 2020 y continuó, ya bajo la órbita del economista, a mediados del 2021. Son conocidos por transportarse en “La Libertoneta”, una enorme camioneta Mercedes Benz ploteada con el logo del “león” libertario. No obstante, no está en la formación con Adn, Fuerza Liberal y el Partido Demócrata. Inicialmente, los acusaba de “no ser representativos” y arrogarse la figura de Milei sin autorización. No es cierto, claro. El diputado nacional dio amplias muestras de apoyo al frente. Los recibió en privado durante un acto en Mendoza, después envió un saludo mencionando los nombres de cada uno. Lo más reciente fue el respaldo de Carlos Kikuchi, el operador nacional.

El emisario de Milei tuvo un paso fugaz por San Juan. Bajó línea -“no vayan con Juntos por el Cambio” y “no habrá candidato a gobernador si no mide más del 10%”- y preparó el terreno para la visita del economista en noviembre. Se juntó primero con Peluc, Martín Turcumán, Carlos Montiveros y otros representantes. Después tocó la puerta de Agüero y le pidió que se una a La Libertad Avanza si quiere seguir llevando la cara de Milei. Parecía estar todo dicho con una orden clara. Pero no. Porque ahora que el Pl ya es un sello, tiene otro peso. Puede sentarse a negociar de otra manera a nivel nacional y buscar imponer condiciones a nivel local. “Con Yolanda tenemos charlas, si viene va a tener su lugar porque se lo ha ganado”, comentaron las fuentes.

La mujer, que en un momento estuvo afiliada del Partido Justicialista y fue pareja del ex gobernador Jorge Escobar, hizo el sábado a la tarde una “caravana libertaria” y se proclamó candidata a la gobernación. “Tiene gente y puede jugar como quiera”, admitieron en La Libertad Avanza. Algo así dijeron también sobre el Pd, o más precisamente sobre el empresario textil Sergio Vallejos, que negoció la candidatura a gobernador con Victoria García. Pero ocurre algo diferente en ese caso. Vallejos tiene movidas que molestan. Un ejemplo: intentó primerear la confirmación de la llegada de Mieli a San Juan aún cuando él no la había gestionado. “Mostró la hilacha”, refirieron los operadores. Sin embargo, “a nosotros nos conviene que sea candidato” porque es una figura polémica, al menos en los discursivo. “No nos vamos a enojar por una nota en el diario”, restaron importancia.

De esta manera, Javier Milei tiene -desde ya- tres aspirantes al Sillón de Sarmiento. La ley de lemas recientemente sancionada -Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad)- permite que jueguen las personas que quieran bajo un mismo lema y tributen los votos al que se ubique en primera posición. Con la cara del economista irán: un candidato por Adn -lo más probable es que sea Martín Turcumán-, una por el Partido Libertario -Yolanda Agüero- y uno por el Partido Demócrata -Vallejos-. A eso hay que sumar las ganas de Fuerza Liberal, que están posicionándose. Carlos Montiveros empezó a instalarse como figura en Capital, por ejemplo, un departamento donde no sobran candidatos libertarios. “Estamos concentrados en terminar de armar el partido, en diez días nos dan la personería provisoria, después veremos el tema de candidaturas”, dijeron desde Fuerza Liberal.

La visita de Milei a San Juan

El “león” llegará el 4 de noviembre por la tarde, tendrá una cena con dirigentes de las cámaras empresarias y del sector productivo. Hablarán de economía. Al día siguiente, dará una conferencia de prensa y recorrerá el centro sanjuanino. Esperan un acompañamiento contundente en un paseo por la Peatonal y/o Plaza 25 de Mayo. Como infidencia, los organizadores comentaron que “por los eventos deportivos, los hoteles están llenos, nos costó un montón encontrar un lugar donde hospedar a Javier”. Por el momento, es toda la información que hay.