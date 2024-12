El lomito de Gramajo y Uñac; el guiño de Munisaga a un candidato; y el exdueño de la antena de Iglesia

El acto puede interpretarse como una de las cerezas del 2024. Sin embargo, las fuentes más cercanas al exintendente indicaron que también cuentan como un logro el acercamiento de Sergio Uñac. Los dos estuvieron plenamente enfrentados en el 2023, cuando Gramajo eligió acompañar al tres veces gobernador José Luis Gioja como candidato a vice. Uñac intentó todo para incomodar al entonces jefe comunal. De buenas a primeras, de la noche a la mañana, puso a disputar la intendencia a todos los dirigentes chimberos que estaban distanciados de la conducción municipal. No resultó. La sucesora, Daniela Rodríguez, esposa y socia política de Gramajo, ganó con comodidad.

Luego, ya en el 2024, con ambas fórmulas (la de Uñac-Andino y la Gioja-Gramajo) derrotadas y la conducción provincial en manos de Marcelo Orrego, el peronismo negoció la lista única para la conducción del Partido Justicialista. Los dos accionistas mayoritarios del partido incluyeron al chimbero en la mesa de tratativas, después de que el exintendente conformara el San Juan Te Quiero y empezara a recorrer la provincia. Hubo marchas y contramarchas en relación con la unidad, que finalmente sellaron el 11 de agosto con una lista de unidad que contuvo a dirigentes -voceros- de los tres sectores y puso al jefe del bloque Justicialista en la Legislatura, Juan Carlos Quiroga Moyano, como presidente partidario.

Gramajo leyó la incorporación de sus hombres y mujeres a la lista como un acto de respeto de los otros dos pesos pesados. Con Gioja la relación es buena. Naturalmente, después de haber compartido fórmula en el 2023, quedó la sensación de una sociedad implícita. Pese a que el círculo íntimo de Gioja mira con desconfianza al chimbero por su nivel de pragmatismo, Gramajo se siente más cercano al electorado y las propuestas del giojismo que al sector uñaquista. Al menos así era hasta la semana pasada, cuando el exintendente y el propio Uñac comieron un lomo y charlaron sobre las elecciones nacionales legislativas del 2025.

Los operadores del uñaquismo quieren que Gramajo sea candidato "sí o sí". No tanto por una cuestión de afectos, sino por una ecuación aritmética. Para el principal articulador de Uñac, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, el peronismo conserva un 40% del electorado sanjuanino, pero está repartido en varias porciones que se ven representadas por distintos dirigentes. Por eso sobrevuela constantemente la idea de que Gioja sea candidato a diputado nacional. El otro es el exjefe comunal de San Martín, Cristian Andino. Los tres: Gioja, Gramajo y Andino, más una propuesta ligada a la izquierda popular estilo Juan Grabois, como la de Eduardo Camus, y una propuesta a la sazón del discurso de la eficiencia estatal de la derecha, forman ese porcentaje mágico que los haría acreedores de un eventual triunfo electoral.

Algo de eso conversaron Gramajo y Uñac en la lomoteca de reciente boom ubicada en calle Salta. Las fuentes no ahondaron en detalles. Solo dijeron que la reunión de carácter informal sucedió en Chimbas porque es un espacio seguro para el exgobernador, que desde que dejó la Casa de Gobierno no se muestra mucho públicamente. "Acá nadie le va a decir nada y le tienen estima, mucho más si está con Fabián", comentaron.

Para los socios del San Juan Te Quiero, la señal es clara y está en sintonía con las fotos anteriores (click aquí) del senador en Chimbas: Andino ya no es el único candidato de Uñac. Corta. Desde la derrota en las elecciones de 2023 quedó instalada la presunción de que el sanmartiniano, que tuvo la difícil tarea de acompañar a Rubén Uñac, era el elegido por el senador y los intendentes para disputar la diputación nacional en el 2025. Gramajo quiere derribar la suposición instalada y afianzada por un sector del uñaquismo sobre el apoyo unánime a Andino.

El problema de Andino reside en los cuestionamientos de los intendentes. Ninguno se animó a hablar explícitamente en contra de la candidatura del sanmartiniano a diputado nacional. Pero dejaron traslucir su malestar sobre el carácter de único candidato por el uñaquismo. Hubo algunos que pidieron pista en nombre de Generación Intermedia. Aunque esa alternativa no caminó. Los referentes de esa agrupación, con el exdirector de Juventud, Emiliano Paradiso, a la cabeza, tuvieron una reunión con el senador y nada más. Por ahora, no prosperó, pero hay facciones internas del sector de Uñac que no están convencidas de Andino. Sin ir más lejos, el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

Después está el factor del cacique de Rawson, Carlos Munisaga. El viernes hubo una celebración para despedir el año en el Club de la Villa Hipódromo. Organizó Gramajo con Roberto Yeyo Sosa y asistió el jefe comunal. Es la quinta vez que el chimbero visita el departamento. Hizo un trabajo de hormiga durante el 2024. Munisaga lo reconoció en el acto: "Quiero destacar una virtud fundamental que debe tener un representante de la comunidad, que es estar siempre presente y tendiendo la mano, que en los momentos difíciles, en los tiempos complicados, cuando hay que encontrar ese vínculo con quien lo necesita. Demostrar que las cosas, aún en tiempos difíciles, se pueden hacer. Por eso, quiero un fuerte aplauso para Fabián Gramajo, un gran representante nuestro, que ha sabido dar dignidad al pueblo de Chimbas".

En ese sentido, Munisaga ahondó: "Siempre viene con algo presente para darnos. Siempre viene con ganas de brindarse a quien lo recibe. Por eso, para nuestro departamento, recibir a Gramajo es un gran honor. Es un digno representante de nuestro pueblo. Rawson lo va a recibir siempre con los brazos abiertos". En una palabra: el rawsino y el chimbero fortalecieron su vínculo de cara al 2025. Obviamente, el intendente puede caminar con Andino. "Pero ya no es sólo con Andino", manifestaron las fuentes.

Finalmente, en otro orden de cosas, un tema iglesiano con aristas provinciales. Durante la semana que pasó, este diario (click aquí) y otros medios de comunicación dieron cuenta de la expropiación de un terreno de 55 hectáreas en el Cerro Coronel, en Iglesia. Uno de los propietarios originales quería sacar una antena que cumple un rol estratégico en la comunicación de la empresa Barrick Gold. La multinacional intentó impedirlo y la Municipalidad, asociada al Estado provincial, expropió las tierras para que la antena quedase en el lugar. Quedó todo anotado en el Boletín Oficial. Los argumentos son razonables. El Concejo Deliberante mostró la utilidad pública porque la antena provee internet a una empresa que genera cientos de empleos en el departamento. Entre otras cosas.

En las últimas horas se supo que los dueños -ahora ex por la expropiación- de buena parte del terreno son familiares del exinterventor de Iglesia, Guillermo Leonardi. El exsecretario de Gobierno de José Luis Gioja habló con el intendente Jorge Espejo. Trascendió un audio con el reclamo. "Quiero que me paguen", dijo. Fuentes del entorno de Leonardi aseguraron que la antena iba a quedar en el lugar de todas formas y que la expropiación no era necesaria. Anticipa más rounds en la Justicia en una pelea de alto voltaje. El valor del terreno, según el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, es de 7.509.300 pesos y los privados consideraron que el monto insuficiente.