El lado A y B de Sergio Uñac: a fondo, el panorama político y los secretos mejor guardados de su personalidad

-Quienes estamos dentro del frente hay como dos vertientes: algunos decían que el Presidente puede, que además constitucionalmente puede volverse a presentar y está la vertiente de compañeros, de militantes, que decía que lo estaba evaluando y solamente estaba estirando los tiempos. Al final surgió eso, es una decisión absolutamente personal, yo no tengo tanto trato con él, obviamente no lo sabía. Además ha sido una decisión tomada en un ámbito muy íntimo de su persona, con a lo mejor dos o tres allegados. Estas decisiones personales son muy difíciles de poderlas analizar y poner en el contexto real porque en definitiva uno no sabe qué es lo que a él le pasó internamente que lo haya llevado a tomar esta esta decisión. Es una gestión absolutamente con mucha incidencia de cosas que lo han marcado. Hay que respetarle la decisión, se lo ve cansado, si vos le ves la cara, se lo ve como un poco agobiado y espero que sea bueno para todos no solo para él en lo personal sino para el país en general, que es lo que nos interesa a quienes hemos dedicado una vida a esta actividad.

-¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que ha dejado el Sipad?

-Creo que es positivo el Sipad. Acá hubo una decisión personal y la sigo sosteniendo cada vez con más fuerza y creo que a la luz de la economía, de los hechos y de la política, cada vez está más justificado la eliminación de las PASO en la provincia de San Juan y no ir dos veces a votar. Imagínate lo que sería para todos los sanjuaninos haber escuchado, que ya deben estar un poco cansados de escuchar tanta publicidad y y detenernos explicando las ofertas electorales que además es lo que tenemos que hacer, y encima pensar que en dos o tres meses más deberíamos ir a la elección general definitiva. Entonces, primero una absoluta fundamentación y justificación de la eliminación de las primarias abiertas. que yo ya lo dije para el 2021 en la elección nacional y obviamente no salió. Lo que intentamos fue tener esa participación que tenían las PASO, porque recordemos que las PASO se presentaban por cada frente a una categoría de intendente de cualquier departamento cinco o seis candidatos, ganaba uno y ese pasaba a la general a la general y competía con los que hayan ganado en los otros frentes. Hemos mantenido la misma participación pero elegimos en una sola vez quiénes van a ser las autoridades en las distintas categorías que se pongan en juego. Entre lo positivo lo que te expresé y me parece que este sistema debería seguir. Entre las cosas a ajustar del Sipad es probable que podría haber alguna limitación por frente en la categoría intendente, no la categoría de concejales porque cada intendente puede tener una sola lista de concejales, pero es probable que podría darse una modificación respecto de eso, cada frente en la categoría intendente que pueda tener hasta tantos candidatos.

-¿Por qué decidió ser candidato a gobernador de San Juan por tercera vez?

-Primero tengo una habilitación constitucional y es importante expresárselo a los sanjuaninos que en toda mi vida política, yo te invito a que mires mi vida política y vas a ver que nunca judicialice un hecho de la política. En el último tiempo se hizo como muy habitual judicializar los hechos de la política, las PASO me las judicializaron, algún otro tema menor y sí judicializaron la habilitación para poder ser candidato. Yo tenía la fundamentación constitucional porque yo no había modificado la Constitución y porque la Constitución habla de una elección y dos reelecciones tanto para la categoría de Gobernador como para la categoría de Vicegobernador. La fundamentación legal y jurídica la tenía pero bueno, parte del oficialismo que compite conmigo y de la oposición se dedicaban a tirar como un manto de sospechas respecto de esto. Lo importante que ya la sospecha no está más, primero porque el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan confirmó la habilitación, ellos no estuvieron conformes y siguieron la escalada judicial y llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte notifica a la Procuración Nacional y la Procuración determina con mucha claridad que no es competencia de la Suprema Corte de Justicia entender en materia provincial electoral provincial. Hubo también una decisión personal, no es fácil gobernar, no fue fácil gobernar el período pasado con un gobierno nacional donde nosotros no éramos del mismo signo político, teníamos correcta relación institucional, que de hecho yo siempre aconsejo eso a quien sea. Hubo correcta relación institucional pero diferencias políticas y obviamente no ha sido la excepción este período, con pandemia, con la economía y sumado a la guerra y todo lo que ha pasado, no ha sido para nada fácil. A mí me costó, tuve que hacer valoraciones personales, le llamé a muchas personas pero a quien más llamé fue a mí mismo para ver si si yo estaba inspirado y si yo podía dar algo más. A mí me parece que este proceso, mi proceso en la provincia de San Juan puede culminar con un periodo más, sobre todo por el carácter institucional que le hemos dado las cosas. Te voy a nombrar dos o tres cosas que son importantes; San Juan no tenía ley de coparticipación, los intendentes íbamos a pasar la gorra a ver qué quedaba en cada ministerio, a ver si podíamos hacer algo esde el año 2018 San Juan tiene ley de coparticipación municipal. San Juan tenía una minería que era interesante pero que venía con algunos defectos formales respecto de la institucionalidad de la minería por eso derramamos dos veces, hoy San Juan es el primer destino de inversión minera en todo Sudamérica determinado por un índice que se mide en Canadá respecto de la confianza minera. Hoy San Juan respecto de las inversiones privadas y de la mineras en particular, nos suscribimos dentro de los parámetros del EITE, que mide la transparencia del Estado respecto de la inversión provada. De todas estas cosas, yo era el encargado de terminar el proceso. Si miramos la electromovilidad y el desarrollo de cualquier energía renovable hace falta cobre, San Juan está sobre una montaña de cobre, lo que tenemos que darle es institucionalidad para que las empresas inviertan en San Juan. Yo tenía ese tironeo interior entre darme un desafío por los contactos que uno ha sumado a nivel nacional y generar una corriente de opinión o quedarme un periodo más y terminar ese proceso. Creo que es de absoluta responsabilidad culminar este proceso. Si podemos ganar ahora, en el 2027 si culmina un proceso de Sergio Uñac como dirigente político en San Juan.

Sergio Uñac responde a todo: Sipad, el gusto especial de esta campaña y el cambio de Gramajo

-Ya fue intendente dos veces de Pocito, fue vicegobernador, un espacio en el que dijo que no se sintió tan cómodo. ¿Qué aprendió siendo intendente y qué aprendió siendo vicegobernador?

-Yo soñé con ser intendente, lo demás ha sido como una consecuencia de haber puesto las cosas en su lugar y habiendo logrado eso, eso me permitió escalar en la vida política. Yo disfruté tanto la intendencia y te voy a contar algo anecdótico. En mi primera elección, que fue en el año 2003. yo saqué 38 puntos y el segundo sacó 37 puntos, solo un punto de distancia, raspando, fueron 250 votos de distancia. En ese momento habían 25,000 electores, eso fue en el 2003 y en el 2007 fui electo con 60 puntos de distancia: yo saqué 76 puntos y el segundo sacó 16, esa diferencia fue lo que implicó la comodidad con la que yo me desarrollé en la gestión y la relación que generamos entre los pocitanos. Yo amaba ser intendente del departamento, me sentía realizado, necesitaba que pasara la noche rápido para arrancar el día para empezar a hacer cosas en mi departamento. Cuando se me terminé ese proceso y paso a ser vicegobernador, pasé a las antípodas, no entendía la lógica en la metodología, el procedimiento pero me sirvió mucho que yo no lo había entendido al principio porque claro yo llegaba a trabajar y me faltaba territorio. La Legislatura es un ámbito que no sé cuántos metros cuadrados tiene, no mucho y Pocito tenía 515 kilómetros cuadrados para desarrollarme, entonces no entendí eso. me costaba mucho. Era un periodo muy signado por una economía que empezaba a complicarse, fue desde el 2011 al 2015, yo tenía que estar muy atento a lo que le pasaba al gobernador, cubrir muchas de las funciones y después todo lo que pasó con el accidente. En lo legislativo aprendí a escuchar, me ha servido durante mi etapa de gobernador.

-¿Sentís que algunos sectores te la hicieron difícil cuando José Luis Gioja estaba internado?

-Y sí, desde la política puede ser, hoy es anécdota pero dicho en ese momento podría haber sido un sismo político. En ese momento era joven, entonces obviamente podía generar algún tipo consideración o de perspectiva que que no era conveniente para algún sector. Sabía que ese proceso iba a terminar con Gioja de nuevo asumiendo la gobernación, yo quería que terminara así. Mi llegada siempre ha sido producto del esfuerzo y de los desafíos propios no de ningún tipo de circunstancia ajena, así pudo haber eso, lo hubo con seguridad pero me sirvió para templar mi carácter también.

-¿Cómo fue, cómo te enteraste que el intendente de Chimbas Fabián Gramajo iba a competir en otro espacio?

-Hubo un sinnúmero de reuniones previo a este tipo de la definiciones, a la trastienda que obviamente es intensa porque naturalmente tiene que ser así. Él pretendía la vicegobernación y yo no era algo que lo estaba evaluando en ese momento. Fue de manera natural, uno tiene que esperar poco para no sentirse desairado, parto de la base que espero lo básico de cada persona entonces nunca me siento defraudado, solo siento que no hubo las coincidencias necesarias para que eso se dé, pero termina siendo una anécdota porque es tan insignificante una persona dentro de un equipo. Yo estoy acostumbrado a conducir equipos siempre y aún estando en la Legislatura en donde no tenía mucho ámbito, trabajamos con el deporte, la cultura, los jóvenes, los jubilados; el equipo era muy fuerte, el equipo estaba muy consolidado. Entonces cuando alguien del equipo de entre un sinnúmero de personas, alguien por alguna expectativa personal se corre, termina siendo una mínima anécdota y termina desvirtuándose en el horizonte, no es gravitante, esa fue mi visión. Tuve decisiones personales con Chimbas que no tuvo ningún otro gobernador en la historia de San Juan porque lo consideraban como un lugar en donde había que llevar personas o cosas pero nada más. Le di identidad, yo lo anexé, lo abracé y lo integré al Gran San Juan. Me acuerdo, no van a dejar mentir, cuando anuncié en una apertura de sesiones que el predio más importante para eventos culturales y artísticos de la provincia iba a estar en Chimbas y que iba a llevar la Fiesta Nacional del Sol para allá, todos pensaban que estaba loco y sin embargo fue una decisión que la sostuve con el tiempo, fue una decisión personal. Después les llevamos la autovía de tres ingresos a San Juan, dos las hemos construido en mi gestión, uno es el ingreso Norte que une Capital, Chimbas con Albardón, los sistemas de agua potable, viviendas para los chimberos esta vez, pavimentaciones con planes con asistencia provincial y municipal, la recuperación del orgullo de habitar ese departamento. Hicimos todo lo que era necesario para abrazar a Chimbas, entonces estas son las cosas que a mí me hacen sentir que la gestión es mucho más que tratar de fortalecer o favorecer una persona, que puede haber estado Pérez, Juan, García, Gramajo o González. En mi esquema de gobierno, que era una planificación sobre lo que tenemos que hacer con San Juan, como hemos hecho con Caucete que está recuperado con sistema cloacal, agua potable y pavimentación, Chimbas fue parte de esto y estoy orgulloso de que haya sido así, no importa si el dirigente se fue, eso ya es una decisión personal de él. Ahora hay casi 100,000 chimberos que están viviendo de una manera distinta y que se sienten integrados a un San Juan que obviamente ostenta una posición distinta.

-Ganaste como intendente, acompañando una fórmula como vicegobernador y dos veces como gobernador. ¿Cómo se vive ese peso de siempre ganar?

-Es intenso, sería mentir decir que no me interesa. Quizás esta vez, producto del tiempo, sea de las veces en donde menos estoy sintiendo el proceso. ¿ Por qué? No encuentro todavía la explicación, pero estoy sintiendo como un proceso un poco más natural, estoy con la tranquilidad de de haber hecho de esta provincia -que antes cuando salíamos en el orden nacional solo se acordaban cuando había un derrame, cuando había problemas con la minería, cuando nos decían que éramos contaminantes- hoy es un San Juan distinto, un San Juan que se muestra porque viene un evento deportivo que lo paga FIFA y AFA, hoy San Juan es la provincia donde mostramos la mayor cantidad de generación solar del país, hoy San Juan es la provincia del cannabis medicinal. Escuchaba dos dirigentes, candidatos de la oposición, uno que suena para ministro de economía de Patricia Bullrich y otro, Gerardo Morales, qué hay que hacer lo que San Juan ha hecho con el cobre. Yo me siento con esa tranquilidad pero claro que una persona que ha dedicado su vida a esta actividad le gusta competir pero además le gusta ganar, así que yo estoy poniendo todo para ganar. Tenemos tres, cuatro, cinco caminatas en las tardes más la actividad institucional en la mañana, estoy poniendo todo pero es el proceso en el que menos me he sentido presionado respecto del resultado, lo estoy disfrutando porque sé que es mi último proceso, además cualquiera sea el resultado del 14 de mayo yo no puedo volver a ser gobernador. Estoy empezando a disfrutar el proceso, cosa que no es fácil porque a esta actividad hay que disfrutarla con la cantidad de problemas que uno arranca en la mañana y con la cantidad de problemas que uno termina en la noche, es casi un desafío impracticable y yo lo estoy practicando, lo estoy disfrutando.

-¿Con qué San Juan soñás?

-Te voy a dar un dato que ha sido muy significativo esta semana. Tuvimos el lunes pasado la presentación del informe de Los Azules respecto de la explotación de una nueva mina para San Juan que se va a sumar a Josemaría, en este caso Los Azules. Estuvo la gente de Stellantis, que manejan el desarrollo de la electromovilidad en el mundo para Fiat. En los próximos diez años respecto de la electromovilidad, todos los componentes que permiten que pasemos de motores a combustión a motores eléctricos van a necesitar cobre y San Juan en esos 10 años va a tener una proyección y un crecimiento que no va a tener parangón, ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Hoy no están alcanzando las reservas de cobre para poder proveer este desarrollo en energías renovables y en electromovilidad, San Juan está en el momento justo y en el lugar indicado por el cobre, por el desarrollo. Muchos años no supimos qué hacer con tanto sol, hoy sí sabemos qué hacer: generar energías renovable para darle al Sistema Nacional. San Juan es cannabis medicinal, San Juan es diversificación de la matriz productiva. Yo creo que los sanjuaninos empezamos a atravesar un San Juan distinto, con una base muy sólida que tiene algunos componentes que no lo podemos desvirtuar, como la seguridad jurídica, acá no se cambian las condiciones; que es respeto a la inversión privada, acá no se le pide plata al sector privado para que haga tal o cual cosa; índices de transparencia, los mejores índices de la inversión minera internacional para invertir en San Juan. San Juan es confiable. Estos parámetros si nosotros los mantenemos en el tiempo, digo los 4 años siguientes, si yo soy gobernador San Juan va a ser una provincia central. San Juan invierte el 30% de su presupuesto en la inversión pública, es una de las pocas provincias que lo hacen, San Juan no debe dar un paso hacia atrás porque eso sería volver a la precariedad, ni tampoco dar un salto al vacío. A las actividades económicas no solamente hay que mirarlas, hay que defenderlas. Hace 60 días, en Clarín, en un ciclo que se llama democracia en desarrollo nos preguntaron cómo habíamos hecho para darle credibilidad y seguridad jurídica ambiental a la producción. Eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que saltar al vacío.

LADO B

El lado B de Sergio Uñac: la vida solitaria de la política, su timidez y la deconstrucción

¿Cómo es un día en la vida de Sergio Uñac?

-Son intensos, muchas llamadas, muchos problemas también, esta es la pura verdad. Siempre he tenido la habilidad para sectorizar las cosas, cuando almuerzo intento tener 15 minutos de mediana calidad, como para poder almorzar y que el organismo quede para poder seguir, si me tengo que desconectar media hora, que por ahí en la siesta lo intento hacer, por ahí no sale y por ahí. Después siempre me guardo media hora o una hora para hacer algo de actividad física, no soy yo si no descargo, acumulo mucha energía durante el día. Si yo salgo fuera de mi casa, siempre es bici y en mi casa, por ahí cinta, por ahí escuchando música pero generalmente consumiendo información que brindan los periodistas de la provincia y del país pero lo demás es todo trabajo.

-¿Es solitaria la vida de un político?

-La mía si, no sé la de los demás pero la mía si. Vos decís ¿cómo solitario si está todo el día con gente? Pero eso no quiere decir nada, estoy todo el día con gente pero después trato de recluirme conmigo mismo, necesito mucho eso. Es que en el fondo yo soy introvertido, no soy una persona una extrovertida, en mis orígenes tímido. Así fue mi niñez y mi adolescencia, después desarrollé habilidades.

-¿Cuál es el lugar de Pocito en donde vas y sentís que es tu hogar, tu infancia?

-Pocito es mi casa, mi casa paterna, ahora está mi madre sola. Ese es mi lugar, ahí soñé todo, desde que fui a la escuela primaria, la Antonino Aberastain, después cuando viajaba al colegio Don Bosco, después cuando estudiaba, primero en la Católica y después me recibí en Córdoba. Siempre volví a mi casa a cargar energías y desde ahí soñaba ser intendente de Pocito, a ese peldaño, tan importante y relacionado con mi profesión de abogado.

-¿Ejerciste como abogado?

-Sí, ejercí ocho años, desde los 25 hasta los 33 años. Sigo pagando matrícula, lo sigo haciendo por una cuestión de respeto a la profesión.

-Hablemos del spot con tu mamá. Por ahí ¿hay algún tironcito de orejas?

-Ella es una mamá presente, una mamá con carácter. Mi viejo era una persona casi no hablaba, con mirarte te marcaba el camino, entendías inmediatamente hacia donde ibas. Mi vieja es un sol, como todas las madres, todos podemos tener defectos y virtudes, pero la mamá es una entidad superior a todo. Ella ha estado muy presente, siempre marca algunas cosas, sutilezas, pero yo las tengo muy presente.

-El machismo es un tema del que se habla mucho, es un proceso en el que estamos todos intentando desaprender algunas cosas que hemos aprendido. ¿Cuesta ese proceso?

-No, a mi no, juro que no. Si ves cómo nosotros nos llevamos con los colectivos, te das cuenta que no me ha costado. Es más, soy de aggionarme a los nuevos desafíos, no puedo tener un pensamiento estructurado en una sociedad que avanza a pasos agigantados, es más, teniendo un pensamiento dinámico aún cuesta mucho encajar en los parámetros de como se relacionan los chicos, cómo los chicos rompen tabúes, me he manejado con tabúes y hoy los miro hacia atrás y digo no puedo haber dicho esto, no puedo haber pensando así. He hecho un curso acelerado de deconstrucción de ciertos parámetros y me va muy bien así. Vengo del interior, de una zona rural, de un departamento chico en ese momento, hay cosas que me pueden quedar, pero hago esfuerzos y me complazco conmigo mismo cuando me doy cuenta que avancé y que me saqué cosas que te hacen mal y complican hasta la comunicación.

-Sos de mirar las redes sociales, colgarte con los comentarios y pensar cómo pusieron esto.

-No tanto, es sano no hacerlo. No es por quedar bien con el periodismo pero pienso que hay que leer todo pero informarse de la gente que estudió y trabajó y se dedica a informar. Si es algo que me han escrito y sirve para mejorar, sí, pero en las redes sociales no siempre hay caras. Leo, incorporo lo que tengo que incorporar, uno los tiene que tomar, no me enojo, ante situaciones de desaire, no me enojo, si tengo mucho carácter, me enoja que no me salga una cosa a mí, que pensaba que entregaba un barrio tal día y no esté.