El juego político de la conducción de la CGT en San Juan: prudencia, alianzas y futuro electoral

La foto fue el puntapié del retorno de la CGT a la discusión pública, un rol que se irá incrementando conforme pasen los meses y se acerque la fecha del cierre de listas en agosto. Sin embargo, la convergencia con el bloquismo, según afirmaron desde el Movimiento Político Sindical, no es una opción. De momento, Cabello y compañía están lejos de acuerdos electorales por fuera del peronismo, aunque no cierran la puerta a dialogar con Marcelo Orrego.

El secretario general, según comentaron las fuentes, consideró que la CGT otorgó cierto marco de gobernabilidad al Gobierno y reconoció, en el interior de la sede de calle España, que el orreguismo se esfuerza por sostener la obra pública y apuntalar la minería, que son las dos principales fuentes de empleo en San Juan. Por eso, no consideraron prudente aplicar las medidas de fuerza que reclamó el sector alineado con el timonel del Sindicato de la Televisión, Mario Quinteros.

Cabello es un actor clave de la política sanjuanina. Desde sus inicios como concejal del basualdismo en Capital hasta su posición de máximo poder durante los mandatos de Sergio Uñac como secretario general de la CGT y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, siempre influyó —a veces más, a veces menos— en la configuración de la realidad política y electoral. Por eso, sorprendió su silencio en el peronismo tras la oficialización de la lista única del PJ local en agosto de 2024.

En la CGT, pese a la buena relación con el orreguismo, el foco está puesto en continuar dentro del peronismo. Cabello tiene los pies en el plato del justicialismo. De acuerdo con las fuentes, no opinó sobre la interna porque "no va a rifar la estructura de los sindicatos cada vez que haya que tomar una decisión". Además, según su entorno, no ven un futuro prometedor en el PJ. El vínculo con el presidente partidario, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, sigue vigente, pero sólo por cuestiones de "verticalismo" y "orgánica".

En ese sentido, el Movimiento Político Sindical es crítico de la decisión de Uñac y del tres veces gobernador José Luis Gioja de impulsar a Quiroga Moyano y luego "dejarlo hacer". Sin embargo, el respaldo al nuevo presidente está garantizado, principalmente por la pulseada que se suscitó con el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra. Recientemente, el exasesor de Uñac en el Senado realizó consideraciones negativas —públicas y mediáticas— sobre Quiroga Moyano. Sus declaraciones molestaron en el uñaquismo y cuestionaron el accionar ibarrista. "Es hacer daño", dijeron.

¿Uñaquismo? ¿Cabello sigue siendo parte? En términos formales, el cegetista es parte del espacio del exgobernador. Todavía integra el bloque Justicialista en la Legislatura y, cuando Uñac está en San Juan, suelen reunirse. No obstante, pese a la cercanía, la CGT pidió pista para regresar a la zona de influencia. Nuevamente, la convergencia apareció como tópico. "Montaño se cansó de esperar y se fue con Don Leopoldo porque no le dieron lugar en el peronismo", describieron como ejemplo. En una palabra, Cabello y compañía quieren, lisa y llanamente, hacer política. Algo obvio. Quien quiera oír, que oiga.

En términos electorales, la CGT se ha mantenido equidistante de la discusión sobre las candidaturas, hasta ahora. "Nosotros queremos al candidato que nos garantice ganar", comentaron respecto del nombre que encabezará la lista para las legislativas nacionales de octubre. ¿Gioja, Gramajo, Andino? Los sindicatos van a discutir la necesidad de una lista única. No ven con malos ojos a Gioja, a quien reconocen como un "líder", pero no cierra la idea de un PJ todavía más kirchnerista.

Sin embargo, ninguno de los dos exintendentes —Chimbas y San Martín— aparecieron en la mesa como una alternativa definitiva. En el entorno de Cabello admitieron que, en el pasado, hubo tensiones con el tres veces gobernador. La comodidad residiría en Andino, el excompañero de fórmula de Rubén Uñac, quien tiene el respaldo del senador. Aunque el binomio obtuvo apenas el 16,73% de los votos en las elecciones de 2023, marcando el peor resultado de un oficialismo desde el retorno de la democracia tras el 19,21% del bloquista Wbaldino Acosta.

Pasaron dos años y también mucha agua bajo el puente. Si Andino garantiza competitividad y Uñac lo respalda, la CGT lo acompañará y buscará incluir a algún integrante del sindicalismo local en la lista.

Mientras tanto, el eje gremial está puesto en la construcción de lazos con un sector que se autoexcluyó de la CGT durante muchos años: UPCN, de José "Pepe" Villa. El sindicato más importante de la administración pública volvió a la cotidianidad de la central obrera. Pese a los "malentendidos" del pasado, actualmente Cabello y Villa mantienen diálogo permanente. "Nosotros siempre lo convocamos y nos alegra que trabajemos juntos", afirmaron.