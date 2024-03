El Gobierno de San Juan remarcó que el paro docente no es contra la provincia, sino nacional

"Es un paro nacional en lo simbólico. Calculo que es algo que no es contra la provincia, porque nuestra paritaria es abierta. Es una garantía que el gobierno les ofreciera a los docentes sentarse a conversar todos los meses", analizó la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, sobre el inicio de clases, signado por la medida de fuerza convocada por la CGT a la que adhieren UDAP, UDA y AMET.

En el Ministerio dan por concretado el comienzo del ciclo lectivo. "El inicio se dio el 15 de febrero cuando se presentaron los directores a las escuelas, luego se dio un ciclo de charlas y hoy se dan por iniciadas las clases. Los gremios locales nos manifestaron la adhesión al paro nacional y lo dejaron plasmado en el acta paritaria", aseguró la funcionaria de Marcelo Orrego, en diálogo con Tiempo de San Juan. Agregó que para este año no se prevé un acto protocolar con autoridades provinciales, como se estila y que el descuento del día está en estudio.

Respecto del acatamiento de la medida, la ministra dijo pasado el mediodía que no tenía cifras sobre el impacto de las medidas de fuerza. "No tengo números todavía pero puedo llegar a decir que directivos y vices dejaron abiertas las puertas para los que quisieran asistir, y se dieron en muchos lugares actos protocolares de inicio de clases, a la vez que muchos chicos han podido conocer a sus seños".

"No tengo el número de acatamiento porque tenemos nuestro equipo abocado a las escuelas, pero por ahora puedo decir que se da por iniciado el ciclo lectivo", destacó Fuentes.

Consultada sobre el descuento del día a los docentes que no se presentaron a trabajar, dijo que "estamos evaluando con Asesoría Letrada según el acatamiento, la mayoría de los docentes tuvo el buen tino de acercarse y acompañar, al saber que es un día importante, sobre todo los más pequeños".

Fuentes confirmó que el 8 de marzo esperan volver a reunirse con los gremios docentes, en el marco de esta nueva modalidad de paritaria abierta, que se desarrolla con charlas más frecuentes, debido a la escalada de la inflación. Dijo que calcula que seguirán avanzando con mejoras salariales para los maestros que tienen que ver con las novedades del mes de abril.

La gestión orreguista viene de dar un 15% de suba más una suma fija de 50.000 pesos en febrero y lo mismo para marzo, de manera que los estatales sanjuaninos llevan acumulado un 30% de aumento en lo que va de 2024.

Sobre la sensación que le produce este paro, cuando se estrena como ministra de Educación, Fuentes expresó que "venimos preparándonos desde el 11 de diciembre. Apelo al sentimiento de los estudiantes, sobre todo de los mas pequeños que esperan este día, pero estoy convencida de que los docentes de San Juan son los mejores y vamos a continuar en la meta de garantizar los 190 días de clase".

Este martes 5 de marzo hay anunciado paro de UTA, que afecta el funcionamiento de los colectivos, lo que se prevé que tendrá un impacto en la asistencia de docentes y alumnos a las aulas. Fuentes dijo que no se evalúa dispensar del presentismo en la jornada. No obstante, dijo que evaluarán situaciones específicas. "Esperamos que no afecte mucho el normal dictado de clases", afirmó.