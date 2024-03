Inicio de clases con paro docente en San Juan: ¿se descontará el día?

Este 4 de marzo es el día que se estableció oficialmente para el inicio de clases en San Juan pero arrancó con paro docente por reclamos salariales. De todas maneras, las escuelas abrieron sus puertas de manera de garantizar que los que no adhieran a la medida de fuerza puedan trabajar. Al inicio de jornada, sin números de acatamiento, se vio escasa actividad en las escuelas de gestión pública y mucho movimiento en las de gestión privada. Por su parte, desde el Ministerio de Educación informaron que no se previó acto oficial de comienzo de ciclo lectivo, como se acostumbra todos los años, al menos para la jornada de este lunes. Fuentes gubernamentales informaron a Tiempo de San Juan que no se descontaría el día a los que no se presenten a trabajar.

La medida nacional surgió luego de que la gestión de Javier Milei se negara a fijar un piso salarial durante el encuentro que tuvieron el martes con la parte sindical. En San Juan, el Gobierno dijo que por la inflación está dispuesto a sentarse todos los meses a negociar con los sindicatos. En la provincia se espera conocer los resultados del acatamiento después del mediodía.

Qué dijeron desde la gestión de Orrego

Desde el Gobierno, quien habló del paro este lunes fue el vicegobernador Fabián Martín, que está a cargo de la Gobernación en estos momentos (Orrego está en Canadá) en diálogo con Radio Sarmiento. Dijo que "yo recuerdo que en los cuatro años anteriores no hubo un paro, es decir, muy desigual la situación. Hoy hablamos de que si el presidente hizo bien esto, hizo mal aquello, pero poco hablamos de Alberto Fernández, poco hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, que realmente han llevado al país una situación gravísima, avalada por muchos sindicalistas que hoy precisamente alientan a estos paros nacionales".

Agregó que "me parece que hay que tener un poco de cordura y un poco de criterio. Nosotros entendemos que la situación es muy difícil, que la inflación ha hecho en estos últimos meses, bueno, en estos últimos años un trabajo de deterioro del salario. Sabemos, lo conocemos igual que todo el mundo, pero también sabemos que son tiempos de remarla, como la venimos remando hace muchos años también. Si queremos mejorar hay que cambiar y para cambiar hay que cambiar. Es decir, no se puede cambiar siguiendo la misma situación que estábamos antes. Eso no es cambio. Bueno, entonces tiene que haber diálogo".

Finalizó: "Estamos dialogando, sabemos que cualquier oferta que se haga va a ser tal vez corta para las aspiraciones de un trabajador. Lo sabemos. No es que nosotros creamos que estamos haciendo una oferta que al trabajador le va a venir muy bien. Pero no tenemos recursos, no tenemos. Nosotros no nos podemos obligar en una oferta que dentro de dos meses no se pueda pagar. Entonces tenemos que caminar por ese hilo muy fino de tratar de dar la mejor oferta que la podamos cumplir, sabiendo que no va a haber recursos. Lo ha dicho el presidente, no hay plata. Tenemos la fe de que entrando el mes de septiembre, octubre, las cosas van a empezar a mejorar. Y bueno, la Argentina tiene cosas muy importantes. Tiene una cosecha extraordinaria que a través del campo argentino va a entrar muchas divisas después del mediado de año".

Los sanjuaninos, divididos por el paro docente

Tiempo de San Juan consultó a sus lectores sobre qué opinan respecto del paro docente decidido para el inicio del ciclo lectivo por UDAP, UDA y AMET y surgieron resultados muy parejos, entre quienes están a favor y quienes están en contra.

Un 44.6% (2.405 votos) está de acuerdo con la medida de fuerza, considerando que el reclamo es justo. Un 55.4% (2.990 votos) de los sanjuaninos respondió que rechaza el paro porque considera que los maestros deben reclamar de otra manera, que no impacte en los alumnos.