El Gobierno de San Juan ofreció más subsidios para evitar el paro pero los choferes no aceptaron

Así, Hensel, en declaraciones a Radio Sarmiento, confirmó que estuvieron ayer hasta última hora desde el Gobierno de San Juan charlando con la delegación local de UTA para evitar el paro, que se ofreció agregar a lo que ya se compensa con fondos provinciales, el dinero de subsidios que no está dispuesta Nación a poner, para completar la escala salarial requerida, pero que no se aceptó por parte del sindicato porque "quieren ser orgánicos en todo el país".

El paro de transporte, que tiene alto impacto porque es un servicio esencial, se da en todas las provincias convocado por UTA nacional en el marco del reclamo salarial que ya lleva varios meses y otra medida de fuerza cumplida parcialmente a fines de marzo. "Se ha agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando. Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires", dice el comunicado sindical sobre la decisión de los choferes.

No obstante, Hensel recalcó que la provincia ofreció el subsidio faltante para lograr la escala salarial deseada. Aseguró que "en San Juan ya cobraron los trabajadores, los 23 mil pesos de suma no remunerativa comprometida más el 21% remunerativo. El sueldo básico va a llegar a 150 mil en forma progresiva. Ellos (UTA Provincial) no aceptan (normalizar el servicio) porque ellos sostienen que el planteo que están haciendo tiene que ver con toda la situación del país".

También el funcionario provincial ratificó la iniciativa anunciada por Sergio Uñac en la noche del lunes sobre la decisión de enviar un proyecto de ley al Congreso para que se dé una distribución equitativa de los subsidios del transporte y que las provincias dejen de recibir menos que AMBA.

"Dada la situación donde hay mucho silencio nadie sale a decir vamos a poner coto a esta situación, ha llegado el momento a que hagamos un planteo concreto traducido en un proyecto de ley que contemple un fondo único de asistencia al transporte público de pasajeros en todo el país. La semana que viene está previsto presentarlo en el Congreso. Con una distribución más equitativa y justa entre provincias y AMBA. Hasta ahora se vienen firmando convenios con el Ministerio de Transporte de la Nación separados, uno para el AMBA y otro para el interior del país, pareciera que hay una decisión de tratamiento desigual. Las cifras son irrisorias para atender la situación de las provincias. Lo lógico es tratar de salir de este laberinto de visión centralista. Cualquier otra pelea no contribuye para nada. Uno siente el impacto porque San Juan apostó siempre a garantizar el transporte con parte de su presupuesto. Creemos que ya no hay margen para pelearnos entre nosotros", analizó Hensel.

hensekl.webp Alberto Hensel analizó el paro de UTA.

El ministro uñaquista también analizó la llegada de Alberto Fernández este jueves a San Juan en medio del paro que se cumple en el interior. Dijo que será un momento de hablar del problema directamente con el mandatario nacional.

"El presidente creo que se hará cargo del tema y alguna instrucción tendrá que dar sino va a tener trabado todo el transporte del interior del país, no es una situación deseable", opinó Hensel.

En este complejo escenario, el paro, que solo tendrá un parate momentáneo para este miércoles cuando se da el Censo Nacional 2022, los sanjuaninos no tendrán colectivos ni martes, ni jueves ni viernes.