viernes 12 de diciembre 2025

Revés judicial

El Gobierno de Milei, obligado a aplicar de manera inmediata la ley de emergencia en discapacidad

Se trata de la normativa que aprobó el Congreso y que el Gobierno frenó hasta que se especificaran las fuentes de financiamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Justicia le ordenó este viernes al Gobierno de Javier Milei que ponga en vigencia la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso ratificó en septiembre y que la administración libertaria puso en suspenso hasta que se especificaran los fondos con los que se financiaría.

El fallo lo sacó la Justicia Federal de Campana, que dictó la invalidez del artículo del decreto 681/2025, por lo que ordenó la inmediata aplicación de la ley 27.793 que el Congreso había aprobado en agosto y que ratificó un mes después.

Con ese decreto 681, el Gobierno de Milei promulgó la normativa, aunque con una salvedad: dejó en suspenso su aplicación hasta que el Poder Legislativo incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto.

La ley sancionada por el Congreso declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, con la posibilidad de que se prorrogue por un año más.

La iniciativa había sido aprobada originariamente por el Poder Legislativo en agosto, pero la Casa Rosada la vetó. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado ratificaron la ley con dos tercios de los votos.

Ante la decisión de no ponerla en funcionamiento, el Gobierno aseguró que “sólo puede ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

En el centro de la polémica se encuentra la ley de Administración Financiera. Desde el entorno de Milei señalan el supuesto incumplimiento del artículo 38, según el cual “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

La oposición, en cambio, marcó que el artículo 37 faculta al jefe de Gabinete (por entonces Guillermo Francos, ahora Manuel Adorni) a realizar reestructuraciones presupuestarias para el funcionamiento de la ley de emergencia en discapacidad. Desde ese sector añaden que el presupuesto vigente también habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas.

FUENTE: Clarín

