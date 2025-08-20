El Gobierno de Javier Milei evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad

El Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la previa a la sesión convocada en la Cámara de Diputados.

“El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad", aseveró el portavoz en un mensaje publicado en su cuenta en X, donde agregó: "Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.

En ese sentido, el funcionario planteó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

“De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”, aclaró, en la previa al debate legislativo.

Finalmente, sin brindar mayores detalle, Adorni puntualizó: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.

Se trata de un mensaje enviado desde el Poder Ejecutivo que estaría direccionado a los legisladores opositores aliados, que esperaban de la administración libertaria un gesto ante uno de los temas más sensibles que se abordará en el recinto.

De esta forma, esperan poder alinear a propios y aliados y comprometerlos a reafirmar los vetos contra el aumento de jubilaciones y la reinstalación de la moratoria previsional.

"No tenemos recursos"

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó esta mañana que no podrá implementar las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios.

“No tenemos recursos para enfrentar eso”, aseguró el ministro coordinador que además consideró "irresponsable" la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados. “El veto que dictó el Presidente, tiene una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, cuestionó en una entrevista radial.

FUENTE: Crónica