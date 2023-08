El giojismo aceptó la derrota en la interna y el triunfo de Milei a nivel nacional: "Algo no entendimos"

Tras conocerse los resultados oficiales de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), José Luis Gioja habló en conferencia de prensa y aceptó la derrota ante el uñaquismo en la interna de Unión por la Patria en San Juan. Además, y tras oficializarse el triunfo de Javier Milei en la categoría Presidente, el excandidato a gobernador dijo: “Algo no entendimos”.

“Estamos esperando que quien salió primero convoque. Nosotros, humildemente, vamos a responder y trabajar para que nuestras banderas e ideales se impongan”, contó.

El actual diputado nacional manifestó que la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional los “obliga a reflexionar” y que “algo no entendimos”. “Esa es la reflexión y autocrítica que hacemos. La derrota no se debe solamente a la situación económica. Es una serie de hechos que estaban en nuestra agenda, pero no en la de la gente”, aseguró.