El Foro de Abogados de San Juan expuso su rechazo a la eliminación de la feria judicial ante Diputados

En representación del Foro asistieron el presidente, Franco Montes, y la vicepresidenta, Carina García Bueno. Ambos expusieron los argumentos que fundamentan el rechazo unánime de la matrícula frente a la propuesta impulsada por la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia.

Uno de los puntos centrales planteados fue que la morosidad judicial no puede ser atribuida al trabajo de los abogados, y que suprimir la feria judicial no solo no resolvería el problema, sino que podría agravarlo.

Aunque aún no hay un proyecto legislativo formal en discusión, desde el Foro destacaron la apertura al diálogo por parte de los legisladores y valoraron positivamente haber sido escuchados por la comisión.

La conducción del Foro reafirmó su compromiso con una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía, y sostuvo que cualquier cambio debe surgir del consenso y el trabajo conjunto de todos los actores del sistema.

Finalmente, la entidad profesional reiteró su disposición a colaborar activamente en iniciativas que busquen mejorar la administración de justicia, destacando que el camino debe construirse desde el diálogo, la escucha y el respeto entre las instituciones.