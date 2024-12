El edificio 9 de Julio, sin fecha de mudanza y hablan de 2025 como el año clave

A la espera de la mudanza , desde la Corte de Justicia de San Juan no expresaron confirmaciones sobre la fecha de traslado al edificio 9 de Julio . En medio de este escenario, descartan la posibilidad de diciembre como el mes clave y estiman que el regreso a las actividades administrativas en el histórico inmueble sería en 2025.

Con respecto a la obra fina, la Corte llamará a licitación para la culminación de dichas tareas y que en febrero esté definido la empresa que se hará cargo, informaron desde Canal 13. Dicha institución como el Gobierno local se harán cargo de los gastos de estos trabajos. Por otra parte, están demoradas algunas labores de obras gruesas, a cargo del Ministerio de Infraestructura. Por este motivo, descartan a diciembre como el mes de la mudanza y apuntan al próximo año, sin un mes tentativo.

“El edificio 9 de Julio está, desde el punto de vista instrumental, consolidado, está transferido, podemos decir. Lo que está faltando es que se nos otorgue la posesión”, informó a Tiempo de San Juan el presidente de la Corte de Justicia local, Marcelo Lima, durante julio pasado. En ese momento, la autoridad hablaba de septiembre como el mes de la culminación de tareas.

Una vez que tomara posesión, la Corte iba a realizar la adecuación interna del edificio 9 de Julio para el trabajo necesario. Pese a ello, Lima se mostró cauto con las fechas de la mudanza al 9 de Julio. “Todo depende de que nos lo entreguen y a partir de allí nosotros comenzar a trabajar de manera minuciosa en lo que hace falta. Al no tomar posesión, no sabemos, no hemos ingresado todavía el edificio”, dijo.

¿Qué reparticiones prevé el Poder Judicial llevar allí? Lima dijo que son fundamentalmente áreas civiles, algunas cámaras, y todo lo que es parte del segundo piso del edificio 25 de Mayo.

De esta manera, el Poder Judicial se va a ahorrar el alquiler de varios edificios que debe ocupar ahora. Eso tampoco está del todo cotizado, afirmó el cortista. “Vamos a dejar de alquilar algunos edificios, vamos a determinar cuáles son, todavía la Corte no ha definido ese tema”, indicó, pero aclaró que se estima “un ahorro importante”.