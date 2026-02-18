miércoles 18 de febrero 2026

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia

Desde el Poder Judicial informaron que proceso se realizará íntegramente online y tendrá una duración de cinco días. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura dio a conocer el cronograma correspondiente al concurso público destinado a cubrir tres cargos vacantes en el ámbito judicial provincial.

Se trata de los puestos de Juez de Cámara para la Cámara de Apelación Laboral Sala II, Fiscal de Cámara y Asesor de Menores e Incapaces, cargos clave dentro de la estructura del Poder Judicial de San Juan.

Según informaron oficialmente, las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera virtual a través de un enlace que estará disponible en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.

El período de inscripción se extenderá desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de marzo de 2026. Desde el organismo indicaron que el proceso se desarrollará conforme a los plazos y requisitos establecidos en la normativa vigente, y recomendaron a los postulantes consultar la información detallada en el sitio oficial.

