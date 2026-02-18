El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia

El Consejo de la Magistratura dio a conocer el cronograma correspondiente al concurso público destinado a cubrir tres cargos vacantes en el ámbito judicial provincial.

Se trata de los puestos de Juez de Cámara para la Cámara de Apelación Laboral Sala II, Fiscal de Cámara y Asesor de Menores e Incapaces , cargos clave dentro de la estructura del Poder Judicial de San Juan.

Según informaron oficialmente, las personas interesadas deberán realizar la inscripción de manera virtual a través de un enlace que estará disponible en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.

El período de inscripción se extenderá desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de marzo de 2026. Desde el organismo indicaron que el proceso se desarrollará conforme a los plazos y requisitos establecidos en la normativa vigente, y recomendaron a los postulantes consultar la información detallada en el sitio oficial.