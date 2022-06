El camino alternativo que propone Uñac para el manejo de planes sociales

Uñac explicó que hay que "sentarse" con las autoridades del Gobierno nacional para determinar el camino a seguir: "Que hoy los planes sociales los tengan los movimientos sociales y que los pase a tener el Gobierno sin un camino hacia dónde debemos llegar, tampoco serviría. Nosotros queremos trabajar en conjunto con ellos (movimientos sociales). Ellos me han expresado en diversas reuniones que a ellos les interesa dejar de tener un plan para tener un trabajo".

En San Juan, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, son 13.500 los beneficios locales, de los cuales 3.500 maneja el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. El resto, unos 10.000 según las cifras oficiales, se distribuye entre organizaciones sociales que también son consideradas "unidades de gestión". No obstante, según otras fuentes calificadas consultadas por Tiempo de San Juan, el número de planes que llegan a San Juan son muchos más: alrededor de 20.000: coincide el número que está en manos del Ministerio local pero los que administran las organizaciones son unos 17.000.

Sobre este tema, Uñac explicó que "el INDEC no mide los planes sociales que están ocupados o con beneficiarios en la provincia y en el país, eso va por una cuerda separada. En San Juan no son muchos los planes que hay. Recordemos que, sobre mediados del 2017, cuando se vota la Ley Previsional, que San Juan no acompaña, fuimos corregidos con la eliminación de la totalidad de los planes sociales. Luego de algunos meses volvieron, pero solo una parte".

El primer mandatario sostuvo que, si bien no hay muchos planes sociales, el objetivo es convertir los mismos en trabajo formal. "Los pocos que hay nos interesaría, en conjunto con los movimientos sociales y con el diálogo como método de comunicación, encontrarles trabajo. Para eso apunta la amplificación que está teniendo la minería con nuevos proyectos y nuevos metales. Nosotros entendemos que los planes sociales hay que convertirlos en trabajo. Eso es tarea de todos".