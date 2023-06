El armado giojista en las PASO: el "desinterés" de José Luis a ser candidato y los nombres que suenan

El correlato provincial estará en manos de Uñac y Gioja. El uñaquismo está concentrado en la figura del actual mandatario como cabeza de la lista de senadores. Lo secundará una mujer, posiblemente la secretaria de Ciencia y Técnica, María Verónica Benavente. Y el tercer puesto será para la juventud o para el bloquismo. Naturalmente, negociarán para que haya una lista única que contenga a ambos espacios. Para diputados tienen en la mira a la legisladora provincial Fernanda Paredes y el bloquista Luis Rueda.

Al otro lado de la mesa, el giojismo tiene que dirimir internamente si confluirán o no con la gente del Gobernador. El quid de la cuestión pasa por la fecha de definición de candidaturas -24 de junio- y la elección provincial al Sillón de Sarmiento -2 de julio-. La idea está en que la unidad puede ser malinterpretada en el electorado, que puede pensar que "somos lo mismo".

El postulante a la primera magistratura provincial, José Luis Gioja, habló con este diario y dio señales del armado para las primarias. El legislador nacional dijo que el peronismo "nunca fue un colegio de señoritas" y que, sobre los candidatos, "falta más de una semana. A mí me gustan los mejores, que son los que salen". No se la jugó por Sergio Massa ni por Daniel Scioli. Pero comentó que tiene fe en Cristina Kirchner. "No descarto que Cristina a última hora pueda tener un gesto. Es una mezcla de intuición. Tiene una influencia mayor", dijo.

Puntualmente, sobre la posibilidad de ser candidato nuevamente a diputado nacional, Gioja remarcó en que "no tengo interés". Eso desató varias consultas que no fueron respondidas acerca de quién podía ser el miembro de su espacio en una eventual boleta de unidad. Sin embargo, desde su entorno sí se animaron a dar nombres. El primer que surgió es Daniela Castro, actual secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. También apareció el nombre de Graciela Seva, una "leal y cuadrazo" que dejará la banca provincial el 10 de diciembre. En cuanto al nombre de peso en la boleta, una opción es Leonardo Gioja.

El ex candidato a intendente de la Capital, según dijeron, es quien mejor puede traccionar por el apellido y lo reflejó en las elecciones municipales.