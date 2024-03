El arco político sanjuanino dio su veredicto sobre el discurso de Milei y la propuesta de pacto

Javier Pelletier - presidente de Acción para una Democracia Nueva (ADN) - partido de Javier Milei en San Juan

"Aplaudan y no dejen de aplaudir es una síntesis que abarca mucho o todo. Orgulloso de representar a nuestro presidente para volver a creer que todo es posible, que se terminó la joda, se terminó la corrupción, que paguen los que nos destruyeron como país. Que las jubilaciones de privilegios terminen. Es un honor representarlo y Dios quiera que la gente de una buena vez se dé cuenta de que podemos tener una Argentina distinta. Una Argentina que la gente de afuera crea y se sienta cómoda. Para eso tenemos que tener buenos representantes, no lo que estaba que nos veían como lo peor del mundo.

Es un momento histórico el que estamos viviendo, terminando con los años más difíciles de nuestro país y que venga un tipo como Javier a pelear contra todos sin que nadie le apruebe nada. Estoy admirado por la cantidad de aplausos que tuvo en la cámara y ojalá sea el punto de partida y que la gente entienda que es por las ideas liberales. ¡Vamos a darlo todo y vamos a cambiar la realidad para que el argentino se sienta mejor representado en el mundo!".

Mauricio Ibarra - exintendente de Rawson - congresal ante el Partido Justicialista nacional

"El país de Milei representa la violencia y la agresión permanente. Es un personaje insensible, resentido e irresponsable. Es una vergüenza que sea Presidente. En estos pocos días de gobierno sólo ha lastimado a millones de argentinos. No espero nada positivo de una persona llena de odio. Habla de la libertad y sólo se dedica a prohibir y chantajear a los gobernadores con un prepacto de Mayo privatizando jubilaciones, precarizando el empleo y acumulando riquezas para los más ricos".

Gustavo Usin - diputado provincial de Juntos por el Cambio - presidente del partido Actuar

"Primero que nada, deseo que al presidente le vaya bien, porque eso implica que a los argentinos nos irá bien. Hay varios puntos de coincidencia con sus palabras, por empezar, la necesidad de una dirigencia política más austera y receptiva a las necesidades verdaderas de la gente. Es algo que ha aplicado aquí en San Juan el gobernador Orrego, desde el día uno de su mandato. Cabe destacar también el llamado al consenso y la unidad; algo que los sanjuaninos estamos buscando.

Estamos convencidos de que debe tener las herramientas necesarias para gestionar y aplicar su plan de gobierno, por eso los legisladores sanjuaninos también lo acompañaron en el Congreso.

Esperamos que su gobierno tenga una mirada federal y tenemos amplia confianza en que Marcelo Orrego es la persona indicada en nuestra provincia para este momento de la Argentina.

En un contexto difícil, como detalló el presidente Milei, donde habrá mucho trabajo por delante".

Marcelo Arancibia - excandidato a gobernador de San Juan - presidente del Gen

"Lo más importante es el cambio de estrategia. Excluyó expresamente al peronismo y al kirchnerismo. Ha convocado a un acuerdo de Mayo. Lamento que no haya sido en enero. Hubiese evitado cuatro meses de una crisis económica, política y social de una magnitud muy importante por la falta de vocación de diálogos y de acuerdos con el sector político que demostró vocación de diálogo.

Me parece correcto todo aquello que tienda a dejar atrás todo el populismo nacionalista del peronismo K. Pero me preocupa esa vocación de socavar la democracia republicana y la falta de compasión con los más débiles. Creo que lograr vencer ese populismo no es con una ideología de extrema derecha como la que profesa el Presidente.

Respecto a a la convocatoria al diálogo, además de hacerla tarde, se equivoca al condicionar a los gobernadores a aprobar la Ley Ómnibus y el DNU. A mi entender son claramente inconstitucionales".

Cristian Jurado - excandidato a gobernador de San Juan - líder del Frente de Izquierda y de los Trabajadores

"Si hay que ponerle un nombre a todo el anuncio del Presidentes es la confirmación de más ajuste, un ajuste brutal. Los anuncios de este pacto que se firmaría en Mayo son todos contra la clase trabajadora y contra el sector productivo nacional. Reducir el déficit fiscal al 25% del PBI no es otra que confirmar un ajuste brutal sobre toda la población.

Además, dijo cosas que no coinciden con la realidad de lo que pasó realmente. El fracaso de la Ley Ómnibus, el protocolo antipiquetes está siendo observado por la Justicia, el DNU todavía no se va a probar. Más que las fuerzas del cielo, fue la fuerza de los trabajadores y el paro general el que frenó toda esta política. Todas las medidas que anunció son contra conquistas históricas de los trabajadores y contra la clase media. Lamentablemente, todo lo que dijo son cosas muy fuera de la realidad. Creo que no va a haber espacio para un acuerdo de Mayo".

Jorge Chica - diputado nacional de Unión por la Patria - exsecretario de Deportes de San Juan

"El Presidente mostró más madurez en su discurso, habló de diálogo, sin embargo, al momento de referirse al Pacto de Mayo dio los 10 puntos que se establecerán en el mismo, no dando lugar al diálogo mencionado. Espero que a partir de hoy comience un camino de consenso en el país".

Enzo Cornejo - diputado provincial de Juntos por el Cambio - presidente del Pro

"Una vez más afirmó que para cambiar el rumbo del país se requiere de diálogo y de consensos.

Celebro la convocatoria de Milei a los presidentes y a todas las fuerzas políticas, ahora más que nunca necesitamos de la unión para sacar nuestro país adelante.

No hay dudas que desde San Juan junto a Marcelo Orrego y nuestros legisladores pondremos a disposición todas las herramientas para garantizar gobernabilidad y futuro".