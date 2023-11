Efecto Milei en la Ruta 40: "arrancó" el tramo Sur y el Norte, en duda

En medio de la zozobra por los dichos del presidente electo Javier Milei de que no financiará más obra pública licitada, en San Juan este viernes dieron formal arranque, al menos en los papeles, de una megaobra muy esperada: el tramo ubicado en Sarmiento de la Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, que se prevé convertir en autopista. El acto lo encabezaron Sergio Uñac junto al titular del distrito local de Vialidad Nacional, Jorge Deiana y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agustín Aguerre. No obstante, en este complejo contexto nacional, el gobernador puso en duda la realización del tramo de la Ruta 40 Norte, camino a Jáchal, que está en plena licitación.

image.png

"Una obra más que reclamada. Se inició durante la gestión del gobierno nacional anterior, una obra que es de jurisdicción de Vialidad Nacional, y sigue siendo. Por distintos motivos, la empresa quebró en el camino, y obviamente quedó neutralizada la obra. Trabajamos mucho para poderla recuperar, y en la mañana de hoy se deja firmada el acta de inicio de obra. Agradecer, por supuesto, al BID, a Agustín Aguerre, representante del BID en Argentina. Se trabajó muchísimo con él. Agradecer a Vialidad Nacional, tanto a la Administración Central como en el Noveno Distrito, al Ministerio de Obras Públicas de la provincia de San Juan, a la persona del Ministro, a la Dirección Provincial de Vialidad. Todos pusieron para que esta obra, en el día de hoy, se pueda retomar", valorizó Uñac.

"Tiene financiamiento de fondos internacionales, y esto no es tarea menor, porque sí venimos escuchando que Javier Milei va a paralizar la obra pública. No estoy diciendo nada que no haya dicho él ayer, por ejemplo, que no hay plata y que obviamente se van a neutralizar todas las obras públicas del país, es lo que ha expresado hasta ahora. Esta obra, que tenga inicio en la mañana de hoy, y que a partir de ahí hacia adelante sea financiada por fondos internacionales, le da la seguridad que se va a arrancar en el tramo comprendido por el sector II, que es desde la intersección de Ruta 295, en el límite entre Pocito y Sarmiento, hasta Tres Esquinas. En la totalidad de la construcción de la obra es en el departamento de Sarmiento", aseguró.

image.png

Sobre el tramo que pasa por Pocito, también abandonado en 2018 por la empresa mendocina Green que se declaró en quiebra, dijo que "queda pendiente, ya para el próximo gobierno, tomar desde Calle 8 hasta la Ruta 295, que se está trabajando y mucho se ha avanzado, pero queda el último empujón para poderlo sacar".

No obstante este paso fundamental en la obra de la Ruta 40 Sur, las obras prometidas para mejorar la Ruta 40 Norte peligran. Así lo reconoció el propio Uñac: "Lo que se licitó de lo que es la Ruta 40 desde San Roque, desde Talacasto hasta San Roque, eso iba a tener financiamiento del Tesoro Nacional. Obviamente es probable que ese sector, de acuerdo a los dichos del presidente electo, pueda tener el no inicio de obra".

El gobernador advirtió que sin obra pública, como anticipó Milei, en la provincia peligran 12.000 puestos de trabajo del sector de la construcción.

A la vez, sostuvo el mandatario sanjuanino que "esta obra de la Ruta 40 Sur está asegurada y el agradecimiento profundo al BID por el esfuerzo puesto de manifiesto". En el lugar ya está el cartel de obra y en los últimos días las empresas empezaron con movimientos, con personal de topografía haciendo levantamientos para confeccionar el acta de replanteo.