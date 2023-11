Uñac advirtió que sin obra pública habría 12.000 despidos y dijo que trabajará en tándem con Orrego

"Llaman mucho la atención las expresiones del presidente electo, Javier Milei, hablando de que no va a continuar la obra pública. Solo Tambolar tiene 1.200 trabajadores. Más toda la obra pública que hay en la provincia de San Juan, 49 barrios en ejecución, eso implica más de 12.000 trabajadores registrados en la construcción trabajando en las obras de la provincia de San Juan. Esperemos que tengan continuidad", dijo Sergio Uñac en rueda de prensa este viernes.

Uñac anticipó que espera trabajar con el gobernador entrante, Marcelo Orrego, en defensa de las fuentes de trabajo sanjuaninas. "Se están empezando a hacer distintas reuniones, se están iniciando conversaciones para ver cuál va a ser la postura que vamos a tener. Por lo pronto San Juan va a estar representado con un senador de La Libertad Avanza y dos del Frente Unión por la Patria. Vamos a poner todo para seguir defendiendo los intereses de la provincia de San Juan, eso está muy claro. Vamos a actuar en conjunto con el próximo gobernador. Acá hay cosas que no se deben paralizar, que hay que seguirlas trabajando, que hay que seguir insistiendo en que la obra pública debe seguir y debe tener continuidad, no solamente la que está en curso sino la que falta por hacer", aseguró.

Agregó el mandatario que "nosotros dejamos en San Juan, un promedio de 45 y 49 barrios iniciados. Si no va a haber plata para continuar la obra pública, eso significa que más de 10.000 trabajadores de la construcción van a quedar sin trabajo. Es una luz de alerta para el Secretario General de la UOCRA, es una luz de alerta para los trabajadores, pero es una luz de alerta para la economía también. Así es que, veremos, esas si son apreciaciones que después no se concretan, pero si se concretan, el panorama va a ser extremadamente complicado".

Qué pasa con El Tambolar y Túnel de Zonda

Por otro lado, consideró que "yo creo que a lo mejor no se inician nuevas obras, pero las que están deberían concluirse, porque si no, los trabajadores no trabajan. Tambolar está sumamente ordenado, hicimos un contrato que ordenó la ecuación económica y la viabilidad económica de la obra. Y el túnel de Zonda tiene financiamiento del BID. Obviamente hay algunos problemas con algunas piezas que tienen que importarse de los jumbos, que son las máquinas que van perforando el macizo ese de la roca. Pero son dos obras que tienen continuidad. Una tiene financiamiento nacional a través de un fideicomiso que está en Tambolar, otra tiene financiamiento internacional a través del fondo del BID, que mucho le agradezco a Agustín Aguerre lo que ha trabajado por y para San Juan".