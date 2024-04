Efecto Karina Milei: cómo se prepara la expansión libertaria en San Juan

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró este domingo el lanzamiento del nuevo armado de La Libertad Avanza (LLA), con la meta de darle envión a una expansión a nivel nacional del partido del que es referente su hermano, el presidente Javier Milei. "El Jefe" busca más presencia libertaria en todas las provincias y San Juan no es una excepción: la idea ya es motorizada a nivel local. A tal punto, que el diputado nacional sanjuanino José Peluc no descarta renunciar a ADN para afiliarse a LLA.

Según Peluc, no hay fecha para que la hermana del presidente llegue en plan de impulsar LLA, porque en esta provincia el partido no hay que armarlo "de cero". En este marco, visitó Córdoba y provincia de Buenos Aires donde hace falta apuntalar el armado propio.

image.png

"En la provincia de San Juan, como en la provincia de La Rioja y otras, ella está tranquila porque tiene todo lo que necesita", aseguró Peluc sobre la visión de Karina Milei.

El legislador dijo que no le pidieron desde LLA que se haga una campaña de afiliación de independientes sanjuaninos, y que la idea es hacerla más adelante, cuando se avance con las provincias donde se requiere el armado y más cerca de elecciones clave.

¿Peluc se va de ADN?

Acción para una Democracia Nueva o más simplemente ADN, es el partido que impulsó la candidatura presidencial de Javier Milei en San Juan. De hecho, es una de las fuerzas que suscribió el acta de fundación de La Libertad Avanza, dando el aval jurídico junto al Partido Demócrata y el Partido Libertario para configurar la plataforma que llevó a Milei a la Presidencia.

Peluc, miembro fundador de ADN junto a Martín Turcumán, se convirtió en el referente local de los libertarios y ocupa una banca nacional con ese sello, por lo que no resulta tan descabellado que se afilie a LLA. El legislador no lo descarta.

"La verdad que no es algo que me he planteado. Soy parte fundante y me siento parte de La Libertad Avanza en San Juan y en el país. Sí, lo voy a pensar, no tengo problema", respondió sobre el asunto.

¿Se imagina a otros actores de ADN, por ejemplo a Tucumán, también afiliándose a la LLA? Peluc respondió que "nosotros en ADN tenemos un grupo muy ADN. Que si les planteo esto me van a decir 'te acompaño en que te vayas pero yo no me voy'. Es gente muy con la camiseta de ADN. Aparte hemos logrado tener un partido de ADN lleno de jóvenes, y sumamente ordenado, y lo tenemos muy bien financiado también".

¿Milei 2027 y Karina otros cuatro años más?

Peluc obviamente dijo que le agrada la idea de una reelección de Milei. "Si la gente así lo marca, no le quepa la menor duda. El mismo Javier lo ha dicho, yo vine por cuatro años, pero si la gente me necesita más tiempo voy a estar", opinó.

Incluso, el sanjuanino valoró que le parece bien que el propio presidente de la nación hable de un eventual segundo mandato a esta altura de su gestión. "Conociéndolo a Javier, Javier es una persona que es sincera al contestar y muy honesta al actuar. A lo que no está acostumbrada la política. Él es sumamente correcto porque él es así, se contesta naturalmente y lo sostiene".

Agregó que "lo conozco mucho a Javier. Javier es una persona que confiesa naturalmente y se mantiene en el tiempo, pero principalmente él no mide lo que es políticamente correcto".

Peluc habló sobre el armado electoral para 2025, respecto de las listas que llevaría la Libertad de Avanza. "La semana pasada fue muy corta, fue de tres días. Gracias a Dios, la actividad que había todas las comisiones, en ninguna me tocaba estar. Así que aproveché de quedarme y estábamos arreglando el papelerío de la Libertad de Avanza, y justamente reuniéndome con dirigentes del Frente y de mi partido, porque obviamente viene el armado de diputados sumamente responsable", aseguró.

¿Cómo es esto? El libertario explicó que "porque ya no estamos en la misma situación que estuvimos en la elección pasada. Nosotros en esta próxima elección calculamos estar mucho mejor porque la Argentina va a estar mucho mejor. Y la gente creemos que lo pueda apoyar mucho al presidente".

Sobre el armado de estas listas, para las legislativas nacionales, Peluc aseguró que "siempre tuvimos mucha libertad". Y agregó que "Lo que tenemos que garantizar es tener una muy buena elección. Si bien Javier había sacado el 55% en las nacionales, en San Juan sacamos el 62%, entonces nosotros creemos que cumplimos con lo que Javier necesitaba. Y en virtud de esa confianza de estar armado y ese cuidado de votos que hubo en la elección pasada, nos encargan exactamente lo mismo".

Aseguró que hay personas que no podrían ser candidatos a la provincia como él o como el senador Bruno Olivera. Pero que todos los demás socios está abierto para que sean, "dentro del frente, cualquiera".

Peluc defendió también la idea de Karina Milei presidente. "Sí, estoy de acuerdo". Y aclaró: "Nosotros cuando hablamos de parientes y demás, son parientes sin funciones, o parientes que lo único que hacen es estar al lado. Karina es una pieza fundamental. Lo fue en la campaña, en el armado y lo es en el Gobierno. Es la hermana. Pero la función de Karina ha tenido mucho éxito en el armado, en la elección, y ella también. Muchas de las decisiones que se tienen, son muy estudiadas por ella".