Eduardo Cáceres, en Off the record: la decisión de ir por la Gobernación y la interna en el Pro sanjuanino

El miércoles, el candidato a gobernador por el sublema San Juan al futuro, Eduardo Cáceres, participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y contó cómo tomó definición, eligió a su compañera de fórmula y hasta la idea del insólito video de lanzamiento.

El ex diputado nacional admitió que fue una "decisión inconsulta" a la conducción del Pro sanjuanino, que preside el diputado provincial Enzo Cornejo. Cabe recordar que es parte de un conflicto que se sostiene desde el armado de la lista interna, cuando hubo chispazos entre los dos dirigentes.

No obstante, aseguró que "no me trajo un inconveniente partidario. El Pro es un partido moderno, es un partido nuevo en la Argentina, donde reinan diversos matices. No hay una línea dogmática y verticalista". Además, "todas las ideas de desarrollo de la minería, del turismo, de poner en valor la transparencia, fueron caldo de cultivo".

En tanto, contó que eligió como compañera de fórmula a Romina López Cuenca porque "mientras más sacamos gente fuera de la política creo que estamos en el camino correcto. Romina encaja justo porque nuestro proyecto tiene que ver con la educación emocional, la educación financiera, la educacional espiritual. Es lo que viene, saber desde pequeños quiénes somos y encontrar su mejor versión".

Acto seguido, comentó que fue muy "divertido" el armado en los departamentos. Y que también hay militantes del Pro duro como Juan Dubos en Rivadavia, Enrique Delgado en Santa Lucía, Rodrigo Galván en Pocito, y Franco Montes en Capital. "Tuvimos una gran convocatoria. Aranda con la billetera de Massa no llegó a 13 departamentos. Nosotros, en tiempo récord, hicimos los 19 departamentos".

El video de lanzamiento

"Todos los videos los hago yo con Tik Tok. Ese necesitaba imágenes de dron, entonces le pedí a una persona que trabaja con mi hermano, que es concejal, que nos mandara esa filmación. Después, lo fui armando de acuerdo a lo que sentía, a lo que quería expresar. Que el sanjuanino vea a Chávez y a Cristina con la v, y a Uñac y a Gioja con la v, porque son lo mismo. Y después poner los contrastes, por eso todo blanco y negro, y nosotros con Romina a color. Trato de ser genuino. Fue trotando porque hacen trekking".

La crítica al populismo

"No es lo mismo un caramelo en el 2003 que en 2023. Hoy el sanjuanino se da cuenta que un mendocino, un puntano, un riojano, va al mostrador de cualquier ministerio, presenta un pedido para saber a dónde van los recursos públicos y les contestan en 15 días, sino incurren en un delito de incumplimiento de los deberes de un funcionario público. En San Juan no lo podemos hacer porque no nos adherimos a la Ley de Acceso a la información pública".