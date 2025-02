Eduardo Cáceres analizó el rumbo de Milei, la actualidad del PRO y su nueva vida empresarial

—Noto un momento de transformación importante en Argentina. Con Mauricio Macri hubo un cambio moral e institucional, y ahora estamos transitando un cambio económico e ideológico con Javier Milei. Todo proceso de cambio tiene desafíos, y es esencial que se consolide en beneficio de los argentinos. Veo con alegría cómo algunas ideas que promoví fueron retomadas en el debate público. Mi proyecto Ley Alejo, que cuestionaba la ideología de género, fue incluido en la Ley Bases de Milei, aunque no avanzó por falta de apoyo político. La diputada Lilia Lemoine presentó un proyecto contra falsas denuncias mencionándome en sus fundamentos, lo que demuestra que la problemática que señalamos en su momento no solo era real, sino que siguió creciendo.

—¿Le falta política al Gobierno nacional?

—Creo que han mostrado una forma diferente de hacer política. Lograron avances importantes en términos de resultados económicos y de posicionamiento global.

—¿Coincidís con las críticas al entorno presidencial?

—La crítica al entorno suele ser más mediática y muchas veces desvía la atención de los temas de fondo. Lo importante es evaluar los resultados en términos de pobreza, inflación, seguridad y gestión pública.

—En San Juan, sos un referente del PRO pese a no estar en el día a día. ¿Cómo lo ves al partido?

—El PRO está en un proceso de redefinición, lo cual es normal en tiempos de cambios políticos. La búsqueda de identidad es un desafío en cualquier partido hoy en día. Creo que es un buen momento para reflexionar y adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad.

—¿Se conformó con poco el PRO en el armado del gabinete de Orrego?

—En ese momento ya no formaba parte de las autoridades del PRO, prefiero no juzgar desde afuera.

—Vos colaboraste con el triunfo del orreguismo. ¿Te sentís identificado con el modo de gobierno de Orrego?

—Cada persona tiene su estilo de gestión y su visión de gobierno. Si llegan los resultados será un modo exitoso, caso contrario no lo será.

—¿Estás pensando en volver en algún momento a la política? ¿Te quedó algo pendiente?

—En este momento estoy enfocado en la actividad privada. Estamos lanzando en unas semanas un nuevo gin, un proyecto que representa en mí un desafío apasionante. Me entusiasma el trabajo en equipo y el compromiso con la calidad. Prefiero vivir el presente y no ponerme límites sobre el futuro. La vida da muchas vueltas y uno nunca sabe dónde termina. Por ahora, estoy donde quiero estar.

—Seguro te quedaron muchos amigos de la política. ¿Hay alguno que tenga proyección como dirigente o candidato?

—Argentina está en un momento de cambios profundos y es difícil proyectar liderazgos en un contexto tan dinámico. Es interesante observar cómo se están redefiniendo también estos liderazgos.

—¿Sentís que hay probabilidades de que el kirchnerismo vuelva al poder?

—Si hay argentinos desprevenidos, hay una posibilidad. Hay quienes critican un tuit que no es ilegal ni afecta fondos públicos, sin ver el panorama completo. La alternativa es clara: está Milei o está el kirchnerismo. Y si caemos en el juego de criticar detalles y no ver el cuadro completo, entonces terminamos allanándole el camino a un modelo nefasto. Es importante no perder de vista el contexto, porque no se trata de un debate de formas, se trata del futuro del país.

—Competiste muchas veces contra el peronismo sanjuanino. ¿Los ves fuertes o percibís una crisis?

—Crisis total. Tener de presidente del PJ a Cristina demuestra quiénes fueron y quiénes pueden seguir siendo. No supieron poner a la provincia ni siquiera en la agenda nacional. Representan el fracaso de San Juan en áreas clave como turismo, empleo privado y transparencia. Pertenecen al club del fracaso, de incoherentes. Un ejemplo claro es Uñac y compañía votando en contra de la minería sanjuanina.

—El presidente insiste en dar una batalla contra el marxismo cultural. Vos fuiste uno de los primeros en cuestionar el feminismo e impulsar una campaña contra las falsas denuncias. Como abogado, ¿seguís en esa cruzada?

—Sí, sigo creyendo en la necesidad de una justicia equitativa y de exponer el fracaso de las ideologías de género, que solo distorsionaron el concepto de igualdad y provocaron graves injusticias al ser aprovechadas por gente inescrupulosa. Como abogado, he defendido a inocentes acusados falsamente, una problemática que sigue en aumento. La igualdad no se logra manipulando la justicia ni imponiendo una narrativa. Tampoco necesita ideologías, necesita de la verdad.